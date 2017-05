Der Besuch der RSG Heilbronn ist nicht der einzige Anlass in diesem Jahr. So tritt das Symphonieorchester Biel Solothurn dieses Jahr am 27. Mai am Heilbronner Classic Open Air auf. Der Gegenbesuch des Württembergischen Kammerorchesters in Solothurn und Biel findet dann am 5. und 6. Dezember statt.

Weitere Partnerschaftstermine im Jahr 2017 sind der Besuch des Tischtennisclubs VFL Neckargartach beim TTC Solothurn (17./18. Juni), das Kochen einer Solothurner Wysuppe anlässlich des Jubiläums zum 125-Jahr-Jubiläum des Verkehrsvereins Heilbronn (29. Juli), ein Besuch aus Heilbronn an der HESO sowie Jugendsporttage in Solothurn mit der Teilnahme von Heilbronn und Le Landeron (19. bis 22. Oktober). (egs)