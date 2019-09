Wie Aussteller die 42. Herbstmesse erlebt haben 4 Aussteller berichten.

Zum 11. Mal an der HESO waren Designküchen by Theo Zbären aus Niederbipp. «Es ist sehr gut gelaufen. Die Messe wird Jahr für Jahr stärker und die Vernetzung grösser», freut sich Elisabeth Zbären. Die Mund-zu-Mundpropaganda funktioniere, «wir wollen begeisterte Kunden, die Fans werden.» So sei es stets eine schöne Projektarbeit, die Kundenwünsche aufzunehmen «und den gemeinsamen Weg zu gehen bis zum letzten Schritt.» Dies in einem Team, das am aufwendig durchgestylten Stand sieben Mitglieder umfasste. Doch was sind die aktuellen Küchentrends? Elisabeth Zbären: «Dunkel, seidmattes Holz und ein Holzboden in der Küche.»

«Die HESO ist jeweils eine sehr gute Möglichkeit für das Solothurner Gewerbe sich zu präsentieren und mit vielen Leuten in Kontakt zu kommen», findet Thomas Schärer, der für Mode Küng in Solothurn zwei Herren- und ein Damenmodegeschäft betreibt. Zwar sei die letztjährige Messe etwas besser gelaufen als die diesjährige, was aber auch auf das warme Wetter am ersten Wochenende zurückzuführen sei. «So verkauften wir diesmal mehr Gross- als Kleinstücke», verrät der erfahrene Geschäftsmann. Bereits zum dritten Mal hat er seinen Stand mit zwei anderen Partnern geteilt, und «das hat sich erneut absolut bewährt.»

Zum vierten Mal an der HESO war die Geschäftsleiterin der Bernina-Filiale in Solothurn, Arunthaly Varatharajan. «Heute interessieren sich vor allem Hobby-Näherinen für unsere Maschinen. Beispielsweise Mütter, die selbst Kleider für ihre Kinder nähen.» Wie bei Autos von den Kleinwagen bis zu den Luxus-Karossen gibt es auch bei Nähmaschinen die unterschiedlichsten Modelle «von 1000 bis 10 000 Franken» reiche die Preispalette. «Drei Viertel der Kundschaft schaut in den ersten HESO-Tagen vorbei, um dann später an der Messe oder im Geschäft einen Kauf zu tätigen», weiss die Filialleiterin, die in der HESO-Woche ein Dreier-Team am Stand hat.