An der Eröffnung sagte Rohrer unter dem Eindruck des Filmes: «Die Kunst braucht Idealisten – in der Politik hingegen sind Realisten gefragt, die Probleme lösen. Es gibt keine realistischen Ideale. Und es gibt keine ideale Realität. Wer dies akzeptiert, lebt am intensivsten.»

Ehrengast an den Solothurner Filmtagen ist Bruno Todeschini. Die Begegnung mit ihm hat Seraina Rohrer beeindruckt. Vor allem wie er sich in Filme einbringt. "Er kennt als Schauspieler keine Grenzen, liefert sich dem Regisseur total aus, um Bestleistung zu erbringen."

4. Jungtalent: Zoel Aeschbacher

Was können die Jungtalente? Wer kann einmal in die Fussstapfen der arrivierten Filmer treten? Solche Fragen werden in Solothurn jedes Jahr aufs neue gestellt. Seraina Rohrer hat eine Antwort in Zoel Aeschbacher gefunden, der mit seinem Film "Bonobo" vertreten ist und den «Upcoming»-Förderpreis gewonnen hat. Rohrer freut sich, dass der Nachwuchs engagiert ist. So habe ihr Aeschbacher - übrigens Jahrgang 1993 - gesagt: "Ich will Filme machen, die die Welt verändern."