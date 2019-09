1. Mai 2015. «Nach einem heftigen Unwetter wurde der Verenabach zu einem reissenden Fluss. Das Restaurant Einsiedelei wurde überschwemmt, man stand knietief im Wasser. Die Klause blieb zum Glück verschont, nur das Gärtli wurde überflutet.» So schilderte Bürgergemeindepräsident Sergio Wyniger jene Ereignisse, die für die Verenaschlucht und ihre Erschliessung fatale Folgen haben sollte.

Die Kofferung des Weges stürzte manchenorts ein, und deshalb musste im Sommer des Vorjahres der ganze Weg mithilfe der Philanthropischen Gesellschaft Union saniert werden. Auch die kleine Brücke bei der Klause wurde instandgesetzt – noch nicht aber der ebenfalls in Mitleidenschaft gezogene hinterste Übergang beim Restaurant Einsiedelei. «Die Sanierung war diesen Sommer terminiert, doch am 20. März brach er ein», so Wyniger. Binnen zehn Tagen war zwar eine Notbrücke erstellt, doch erst am 12. August konnte der Neubau begonnen und nun abgeschlossen werden.