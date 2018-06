«Bei den Einsätzen handelte es sich vor allem um vollgelaufene Keller», informiert Boris Anderegg, Chefkommandant der Feuerwehr Solothurn am Tag danach. Bis um Mitternacht seien er und seine Kollegen in der ganzen Stadt unterwegs gewesen, um einen Keller nach dem anderen auszupumpen. «Gestern hiess es einfach: ‹Härecho, uspumpe und weiter›», fasst Anderegg beinahe etwas belustigt zusammen.

Die letzten Keller seien noch heute Morgen trocken gelegt worden, ergänzt Anderegg. Die Höhe der durch das viele Wasser entstandenen Schäden vermag der Chefkommandant zwar nicht einzuschätzen, meint aber, dass bei den meisten Kellern mit einem «Fäglumpe» alles wieder in Ordnung zu bringen sei.

Also eine zwar anstrengende, aber nicht sonderlich folgenschwere Nacht? «Ja, das könnte man so sagen», überlegt Anderegg. Als Grund für die dennoch relativ vielen Einsätze sieht der Chefkommandant die grosse Menge an Niederschlag, die es in so kurzer Zeit «heruntergeschüttet» habe. Rund 22 mm nämlich. (ajs)