Grossaufgebot Schwerer Unfall am Bahnhof Solothurn: Auto kollidiert mit Fussgänger – Rega steht im Einsatz Am Sonntagabend ereignete sich direkt vor dem Solothurner Hauptbahnhof ein schwerer Unfall. Die Rega landete mitten auf der Dornacherstrasse, die Einsatzkräfte waren mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Die Rega landete mitten auf der Strasse. Hanspeter Bärtschi

Schwerer Unfall am Sonntagabend beim Hauptbahnhof in Solothurn: Ein Auto fuhr auf der Luzernstrasse in einen Fussgänger und kollidierte frontal mit einer Ampelanlage beim Bahnhofsvorplatz. Der Unfall ereignete sich gegen 18:50 Uhr. Der genaue Hergang des Unfalls ist noch ungeklärt, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Solothurn auf Anfrage erklärte.

Der Fussgänger wurde bei dem Unfall verletzt, wobei der Sprecher dazu noch keine genauen Angaben machen konnte. Der Lenker des Autos blieb demnach unverletzt. Nebst mehreren Ambulanzfahrzeugen stand auch ein Rettungshelikopter der Rega im Einsatz, dieser landete mitten auf der Dornacherstrasse neben dem «Perron 1»-Gebäude.

Die Polizei musste Beobachtern zufolge vor Ort zahlreiche Schaulustige wegschicken. Der Verkehr wird derzeit noch umgeleitet. Auch der Betrieb des «Bipperlisi» der Aare Seeland Mobil war am Sonntagabend eingeschränkt. (szr)

Der Helikopter wird beim «Perron 1»-Gebäude eingewiesen. Hanspeter Bärtschi

Update folgt ...