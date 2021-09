Grenchen Bischof eröffnet den neuen Pastoralraum «Wandflue» Die Katholische Kirchgemeinde St. Eusebius Grenchen und St. Klemenz Bettlach wurden zum neuen Pastoralraum vereint.

Ein besonderer Anlass im Fussballstadion Brühl in Grenchen. Hanspeter Bärtschi

«Die Zäune sollen abgebaut werden» – so übertitelte Wieslaw Reglinski, Leitender Priester der Pfarrei St. Eusebius Grenchen, den Hinweis auf den Anlass von letztem Sonntag im Stadion Brühl, dem weit über 100 Katholikinnen und Katholiken beiwohnten.

Am Sonntag, 12. September, errichtete Bischof Felix Gmür einen neuen Pastoralraum des Bistums Basel, der ab nun nicht «technisch» SO 15 sondern geografisch und symbolisch «Pastoralraum Wandflue» heissen soll.

18 Bilder 18 Bilder Die Ministranten versammeln sich unter der Tribüne. Hanspeter Bärtschi

Auf dem Gebiet des Kantons Solothurn liegen 77 römisch-katholische Pfarreien die 16 Räumen zugeteilt sind, die jeweils aus vier bis sechs Pfarreien bestehen (einzig der Raum SO 15 ist nur aus den zwei Pfarreien Grenchen und Bettlach gebildet).

12 von den 16 Pastoralräumen wurden schon formell errichtet. Im Durchschnitt zählt jeder Pastoralraum etwa 5000 bis 5500 Katholikinnen und Katholiken: der grösste ist der Pastoralraum Olten mit etwa 8800 Gläubigen, der kleinste – das Solothurnische Leimental mit knapp 2900 Seelen.

Das Ziel dieser «administrativen Reform» im Bistum Basel ist das Zusammenrücken – Kooperation und Koordination der Pfarreien (ohne ihre Fusion). Man will vermehrt «den Glauben ins Spiel bringen» in einer Gesellschaft, die den Auftrag und die Rolle der Kirche in der heutigen Welt oft kritisch hinterfragt.

Seit mehr als einem Jahr haben die Pfarreien St. Klemenz in Bettlach und St. Eusebius in Grenchen eine gemeinsame Leitung und ein gemeinsames Seelsorgeteam. Ebenfalls bemühen sich die staatskirchenrechtlichen Gremien, ihre Strukturen ein Stück weit der heutigen Zeit und Realität anzupassen. Die hierarchischen, geografischen und mentalen Zäune dürfen und sollen abgeschafft werden, damit Raum für eine aktive Kultur der Gastfreundschaft und der Begegnung entstehen kann. (mgt)