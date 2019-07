Wer in der Altstadt näher auf den Boden sieht, stellt fest: Alles war und ist möglich. Graues, buntes oder rotes Pflaster, Asphalt mit Trottoir und dann die Steine: halbbogenförmig, gerade oder sogar strahlenförmig erlegt - wie auf der bekanntesten «Spielwiese» der «Pflästerlis-Politik»: dem Friedhofplatz.

Zuletzt wurde man wieder auf Solothurns Pflaster mit dem Aussanden am Kronenstutz aufmerksam; der letzte grosse gestalterische Kraftakt war vor kurzem die Pflästerung in der Vorstadt. Ein Konzept wie St. Gallen (vgl. Kasten) kennt Solothurn nicht. Andrea Lenggenhager, Leiterin Stadtbauamt, betont aber: «Der aktuelle Zustand und die verbauten Pflästerungen sind uns gut bekannt. Die verschiedenen verbauten Materialien haben wir in einem Kataster erfasst. Wir wissen also, wo welche Steinart auf welcher Fläche verbaut wurde.»