Gegen die Einführung von Tempo 30 auf der St. Niklausstrasse hatten sich nicht nur mehr als 20 Quartierbewohner bis vor Bundesgericht vergeblich gewehrt, sondern auch die Sektion Solothurn des Touringclubs der Schweiz (TCS). In seinem monatlich erscheinenden Magazin für Mobilität widmet der TCS nun im Solothurner Teil ein grösseres Kapitel seiner Maiausgabe Tempo 30. Unter dem Titel «Objektiv schlechte Tempo-30-Zonen» nimmt Autor Georges Heri in einem bebilderten Artikel insbesondere die St. Niklausstrasse aufs Korn, wirft aber auch die Zonen der Weststadt in den gleichen Topf. Speziell moniert er, dass es seit der Einführung dort zwei Unfälle mit Schwerverkehr gegeben habe, was vorher nicht der Fall gewesen sei.

Zur St. Niklausstrasse hält der TCS-Autor lakonisch fest: «Diese Zone ist genau so umgesetzt worden, wie es aus fachlicher Sicht ausdrücklich nicht empfohlen wird.» So habe man mit Rücksicht auf den Bus keine bauliche Massnahme umgesetzt, die das Tempo eigentlich wie erforderlich eindämmen sollten. Dies wohl auch aus Kostengründen, mutmasst Heri, der aber auch keine «Berliner Kissen» als Lösung sieht, seien diese doch «anerkannte Lärm- und Abgas-Emmissionsverursacher.»

Zwar würdigt er, dass der Rechtsvortritt wie erforderlich eingeführt worden sei – wobei der Autor genau in diesem Punkt nicht genau hingeschaut hat: In der Einmündung der Frank-Buchserstrasse zur St. Niklausstrasse wurde «kein Vortritt» zum Schutz der Schulkinder aus dem nahen Fegetzschulhaus beibehalten. Auch glaubt Heri, dass in Tempo-30-Zonen gar nicht die erwünschte Temporeduktion und damit erhöhte Verkehrssicherheit eintrete, sondern nur 7 km/h langsamer als bei Tempo 50 gefahren werde. In seinem Artikel spricht sich der Autor für «punktuelle» Tempo-30-Zonen bei Kindergärten, Schulhäusern und Altersheimen aus, gesteuert durch Ampeln, die in den «gefährlichen Zeiten» Tempo 30 anzeigen sollen. Genervt zeigt sich zudem der Artikelverfasser auch darüber, dass der TCS-Vorschlag eines Kreisels an der Kreuzung St. Niklaus-Strasse-Herrenweg keine Gnade gefunden hatte. «Das Stadtbauamt behauptete, dass dafür zu wenig Platz sei. Eine reine Schutzbehauptung, die keiner objektiven Prüfung standhält», so Heri. Und weiter: «Die Kreuzung bleibt, wie sie ist, und sie bleibt ein Unfallschwerpunkt.» Letzteres stimmt, weil seit der Aufhebung des dortigen Stopp-Signals mehrmals Unfälle mit Vortrittsmissachtungen passiert sind. Nicht ganz richtig informiert zeigt sich der Autor aber, wenn er behauptet, die Kreuzung bleibe so wie sie ist. Sie wird noch mit baulichen Massnahmen entschärft – aber auf einen Kreisel verzichtet man tatsächlich. (ww)