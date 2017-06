Keine Einzelfälle, sondern Alltag am Bahnhofplatz. Hut ab also vor zwei Polizeibeamten, die für einmal solch riskantes Fehlverhalten überhaupt ahnden. Die Busse von 20 Franken ist ja lächerlich genug. Sei einmal in einer Tempo-30-Zone ein paar Kilometer zu schnell unterwegs, dann weisst du, wo es dir ans Portemonnaie geht! War ich zum Glück noch nie, genauso wenig, wie ich direkt vor einem wartenden Streifenwagen bei Rot einen Fussgängerstreifen

gequert habe.

Zugegeben, ich bin kein weisses Schaf. Bin auch schon bei Rot über einen Fussgängerstreifen gewetzt. Oder die Unterführung verschmäht und die Werkhofstrasse direttissima genommen. Doch immer mit einem mittelschlechten Gewissen. Und dem prüfenden Blick: Steht da ein Mami mit seinem Kleinen an? Dann lass ich es bleiben. Muss ja die Erziehungsarbeit von Eltern und Polizei nicht gleich torpedieren. Ein weiterer prüfender Blick: Wo ist das nächste Auto? Denn ich bin Autofahrer. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn da plötzlich so ein Typ vor der Kühlerhaube auftaucht, der hier eigentlich nichts zu suchen hat. Egal ob Typ oder Professorin – solches Herumirren auf Strassen ist einfach riskant und gefährlich.

Womit wir nochmals bei der unglücklichen, gebüssten Professorin wären. Immerhin sei sie «Schweizer Kulturvermittlerin», schrieb sie protestierend an unsere höchsten Polizeiorgane. Aha! Wie wäre es vielleicht mit ein bisschen «Verkehrs-Kulturvermittlung» zum richtigen Verhalten an Fussgänger-streifen, Frau Professor? Nur unseren Kindern zuliebe ...