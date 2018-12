Gut 1400 Stadtführungen verzeichnet Region Solothurn Tourismus pro Jahr. Um dieses Soll erfüllen zu können, steht dem Tourismusbüro ein gut ausgebildetes Corps von durchschnittlich 40 Stadtführerinnen und Stadtführern zur Verfügung. Alle drei Jahre wird ein neuer Ausbildungslehrgang angeboten. Das Ziel dieses Angebots ist, rund 15 Ausgewählten die Geschichte von Solothurn anhand ausgewählter Themen theoretisch näher zu bringen und durch einen Anschauungsunterricht am Objekt zu ergänzen. «Wir rechnen mit rund zwei Rücktritten pro Jahr», weiss die Verantwortliche Carina Ruchti, die im Rittersaal des Von-Roll-Hauses zusammen mit dem Direktor von Region Solothurn Tourismus, Jürgen Hofer, rund 40 Interessierte begrüssen konnte.

Wie diese bald feststellten, ist die Ausbildung vielversprechend, aber auch anspruchsvoll. Gesucht werden Persönlichkeiten mit ausgeprägtem geschichtlichem Interesse und Freude am Vermitteln von historischen und kulturellen Fakten und Zusammenhängen. Zum Anforderungsprofil gehören aber auch ein gepflegtes Auftreten, ein didaktisches und methodisches Geschick sowie die Verfügbarkeit während der Woche und am Wochenende, ein Wohnsitz in Solothurn und Umgebung und die Bereitschaft sich weiterzubilden. «Von Vorteil ist auch das Beherrschen einer oder mehrerer Fremdsprachen», wie Hofer betonte.

«Ich liebe Begegnungen!»

Wer allerdings hofft, von den Einkünften der schätzungsweise 30 bis 40 Einsätzen pro Jahr leben zu können liegt falsch. Es braucht eine gute Portion Idealismus, Motivation und Freude, um als Botschafterin oder Botschafter für die schönste Barockstadt tätig zu sein. All das beflügelte Claudia Sollberger vor drei Jahren Stadtführerin zu werden. «Ich liebe Begegnungen mit verschiedenen Menschen und bin glücklich, wenn ich den Gästen zeigen darf, was unsere schöne und lebendige Stadt alles zu bieten hat.» Bereichernd an dieser Aufgabe sei aber auch, dass man die Freiheit habe, die Führungen nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten und kreativ zu sein.