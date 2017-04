Dass ich heute etwas Mühe haben würde, aus dem Bett zu kommen, davon war ich überzeugt – schliesslich geht man ja auch nicht an die Solothurner Biertage, um ein Coke Zero zu trinken. Dass ich jedoch erst dreieinhalb Stunden nach dem Wecker aufwache, mit heftigsten Kopfschmerzen, den Socken noch an den Füssen und dem Make-up noch im Gesicht, das habe ich dann doch nicht erwartet.

Aber bitte mit Stil!

Ich mag Bier, sehr sogar. Der ganze Hype ums Bierbrauen erschloss sich mir bis anhin jedoch nicht. Mir reicht es, eine helle Stange bestellen zu können, ich muss nichts wissen von Ober- und Untergärung, Indian Pale Ale oder Pfirsich-Hopfen. Bier trinken ja – aber bitte mit Stil!

Die 50 Schweizer Mini- und Makrobrauereien, die ihre Biere anlässlich der Solothurner Biertage jeweils in der Reithalle feilbieten, haben sich aber genau darauf spezialisiert – und so sprudeln saure, goldene, parfümierte und starke Biere aus den Zapfhahnen, heissen Schokoladen-Stout oder Feen-Bier und lassen den Otto-Normal-Feierabendbier-Trinker staunen ob so viel Kreativität.