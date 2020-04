Gesichtsmasken aus dem Atelier: Wie eine Schneiderin versucht die Krise zu überbrücken

Das sei nicht ihre liebste Arbeit, sagt sie. «Ich würde schon lieber an einem schönen Seidenrock arbeiten.» Sie schmunzelt. Christine Schönbächler ist Schneiderin mit einem Atelier in der St. Urbangasse in Solothurn, der «Création Christine». Normalerweise widmet sich die 59-Jährige dort massgeschneiderter Damen- und Herrenmode. Wegen dem Virus aber steht im Atelier die Zeit seit dem 17. März still. Mindestens einen Monat lang. «Wenn mir letztes Jahr jemand gesagt hätte, dass das geschehen wird, hätte ich ihm nicht geglaubt.» Gemeinsam mit ihrer Lehrtochter Andrea Hufschmid näht Schönbächler nun Gesichtsmasken. Eine sinnvolle Überbrückung der ausserordentlichen Zeit, wie sie findet. Obwohl sie ihr eigentliches Handwerk vermisst.

Auf die Idee brachte sie eine Kundin. Sie sei Ärztin und habe ihr empfohlen Gesichtsmasken zu nähen. Die würden nun dringlich gebraucht. Kurz darauf schaltet Schönbächler mit der Hilfe von Familie und Freunden einen Onlineshop auf: gesichtsschutz.ch. Die Masken, die sie dort vertreibt, sind wiederverwendbar und bestehen aus doppellagigem Leinenstoff. «Leinen ist sehr strapazierfähig, langlebig und bei mindestens 60 Grad waschbar. Das tötet die Keime ab», sagt sie. Es sind also offiziell keine medizinischen OP-Masken. Dafür braucht es eine Zertifizierung. Schönbächler habe aber ein Muster ihrer Masken an ein Testlabor in Spiez geschickt, um sie auf ihre Tauglichkeit zu testen. Eine Antwort ist noch hängig.