Geschäftsübernahme Die Privatklinik Obach in Solothurn übernimmt die Physiotherapie Solothurn AG Nach über 20 Jahren enge Zusammenarbeit übernimmt die Klinik die Physiotherapie-Praxis. Das sind die Hintergründe.

Die Privatklinik Obach in der Dämmerung. Bild: zvg

Seit 1999, als Kathrin und Idsar Schaafsma in unmittelbarer Nähe der Privatklinik Obach ihre zweite Physio-Praxis eröffnete, behandeln sie Patientinnen und Patienten, die gerade in der Klinik operiert wurden.

Die erste Praxis gründeten sie vor 29 Jahren in der Weststadt. Die beiden Standorten konnten nach und nach ausgebaut werden konnte: Auf zwei Stockwerken bietet die Physiotherapie Solothurn an der Obachstrasse neben unterschiedlichen aktiven und passiven Behandlungstechniken rund um den Bewegungsapparat auch Gruppenkurse wie Pilates oder Osteofit an. 2016 wurde die Praxis Brühl in der Weststadt erweitert.

In Zukunft wird mehr gereist

«Wir sind sehr froh, dass wir die beiden Praxisstandorte übernehmen dürfen. So können wir sicherstellen, dass unsere Patientinnen und Patienten auch künftig einwandfrei, unbürokratisch und kompetent behandelt werden», sagt Tanja Rölli, Direktorin der Privatklinik Obach.

Tanja Rölli, Direktorin der Privatklinik Obach. Bild: Hanspeter Bärtschi

Die Integration der Physiotherapie Solothurn AG in die Privatklinik Obach erfolgt schrittweise, wobei sich für Patienten, Kursteilnehmende und Mitarbeitende nichts ändert. Kathrin und Idsar Schaafsma werden weiterhin in beiden Praxen tätig sein und die Physiotherapie für die Privatklink Obach leiten, bis eine geeignete Nachfolge für diese Aufgabe gefunden ist.

Nun beginnt für Kathrin und Idsar Schaafsma eine neue Ära. Sie setzen ihren Fokus künftig aufs Reisen. «Wir freuen uns, unser Lebenswerk einem Partner übergeben zu dürfen, der unser Tun versteht und stets geschätzt hat. Jetzt, wo wir auch unsere Mitarbeitenden in guten Händen wissen, können wir mit gutem Gewissen langsam an unsere neuen Pläne denken», so Kathrin Schaafsma.