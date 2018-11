Wer in der Stadt Solothurn 75 Jahre alt ist, erhält jedes Jahr im Oktober spezielle Post aus dem Stadtpräsidium. Es ist noch nicht allzu lange her, näherte man sich in diesem Alter bereits dem Lebensende, doch heute ist alles ganz anders. Wer gestern im Landhaussaal in die Runde blickte, sah aufgestellte, wache Menschen, die mit den Tischnachbarn angeregte Gespräche über Gott und die Welt führten und es sich als Gast der Stadt wohl ergehen liessen.

«Die Altersehrung ist für die städtischen Behörden etwas Besonderes», liess denn auch die Leiterin der Sozialen Dienste, Domenica Senti, die zur Altersehrung erschienenen Seniorinnen und Senioren wissen. 1845 Einladungen hatte das Stadtpräsidium an die älteren Einwohnerinnen und Einwohner verschickt. Das sind 48 mehr als im Vorjahr, was klar belegt, dass die Menschen auch in Solothurn immer älter werden.

Für den an zwei Tagen durchgeführten Anlass hatten sich insgesamt 467 – im Vorjahr 416 – Personen angemeldet. «Die Organisation der Altersehrung ist für mich eine Herzensangelegenheit, und ich fühle dabei jeweils eine grosse Dankbarkeit», freute sich die Sekretärin des Stadtpräsidiums und Organisatorin des Ereignisses, Rahel Laubscher, als sie die vielen fröhlichen Leute sah.

Warum kommen so Viele nicht?

«Ich schätze die gute Organisation und freue mich immer auf diesen Tag», sagte Renate Würsten, kurz nachdem der 110-köpfige Schülerchor der 5. und 6. Klasse des Schulhauses Hermesbühl die Anwesenden mit vier Liedern, drei davon in Englisch, auf eine musikalische Zeitreise mitgenommen hatte. «Es war schön, dass man mitsingen konnte», befand die Rentnerin, die selbst Chorerfahrung hat.