Der Landhaussaal hat sein Festkleid angezogen. Weisse Tischtücher und Servietten schmücken die Tische. Das Servicepersonal des Restaurant Besenval ist flink. Der Bürgerwein mundet. Die Ankommenden grüssen einander. Viele kennen sich. Ist allenfalls auch ein alter Schulschatz oder ein lange nicht mehr gesehener Arbeitskollege unter den Eingeladenen?

«Es ist gemütlich hier, das Essen ist recht und die Bedienung gut.» Heidi und Alfons Rubin besuchen erstmals eine Altersehrung. Sie sind in diesem Jahr von Biberist nach Solothurn gezogen und geniessen in der Stadt den Ruhestand. Ob es ihnen schwergefallen ist an die Altersehrung zu kommen? Heidi Rubin lacht: «Nein, ich darf doch zu meinem Alter stehen. Ich weiss ja nicht wie lange ich noch solche Anlässe besuchen kann.» Peter Hirsbrunner findet die Idee der Altersehrung gut. «Aber weshalb muss das ‹Altersehrung‹ heissen? Das Alter gehört doch zum Leben und muss nicht speziell geehrt werden.»

Vorne am Mikrofon steht die Leiterin der Sozialen Dienst, Domenica Senti. «Geniesst den Tag, lacht und plaudert miteinander», sagt sie. 1797 über 75-jährige Personen leben zurzeit in der Stadt. 416 davon nehmen in diesem Jahr an der Altersehrung teil. Aus den Altersheimen sind es nur gerade mal vier. Was hält so viele Solothurnerinnen und Solothurner davon ab, der Einladung der städtischen Behörden zu folgen. «Viele der «Jungen» kommen nicht, weil sie sich noch nicht alt fühlen», weiss Senti aus Erfahrung. Auf Susi Scheidegger, die von lauter unbekannten Menschen umgeben ist, trifft das nicht zu. «Man muss doch alles positiv sehen. Ich komme, so lange ich kann.»

Kurt Fluri und der Liedermacher

Positiv sieht es auch Stadtpräsident Kurt Fluri: «Ich freue mich, dass Engagierte wie Gemeindebehörden die Altersehrung als wesentlichen Teil des gesellschaftlichen Lebens in der Stadt betrachten und diesen Anlass auch in Zukunft weiterführen wollen.»

Fluri holt aus, redet über die kommende Budgetgemeindeversammlung, die möglicherweise beantragte Steuersenkung und die Altersvorsorge. Auf der Bühne steht der Solothurner Liedermacher und pensionierte Lehrer Ruedi Stuber. «Wie sich doch alles verändert hat», sagt er, blickt in die Runde mit den grauen Häuptern und kramt in alten Wortkreationen.

Wer erinnert sich noch an Wörter und Gegenstände wie Suppenhühner, Moonboots, Seifenflocken, den Reportermantel und den Lebertran, der gesund aber gefürchtet war, und den Flipflop-Club? Im Saal wird gelacht und Erinnerungen werden wach. Der Kaffee und das Dessert werden serviert und bald geht man mit vielen schönen Erinnerungen nach Hause.