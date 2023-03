Weitblick Planung für das künftige Quartier schreitet voran: Der Gemeinderat besprach die Wasserversorgung und die Entwässerung Bis im Weitblick tatsächlich gebaut wird, wird noch einige Zeit vergehen. Doch die Pläne für die Wasserversorgung und die Entwässerung sind schon gemacht und wurden im Gemeinderat besprochen.

Beim Weitblick wird in Zukunft ein neues Quartier entstehen. Hanspeter Bärtschi

Zwar wird beim Weitblick noch nicht gebaut, doch schon jetzt wurden für das Gebiet zwei wichtige Pläne rund um das Thema Wasser im Solothurner Gemeinderat gutgeheissen. Zum einen geht es um den Wasserversorgungsplan. Wie der Name schon sagt, wird die öffentliche Wasserversorgung für Trink-, Brauch- und Löschwasser und den Bau der dazu notwendigen Infrastruktur geklärt.

Zum anderen geht es um den Entwässerungsplan. Damit ist das Wasser gemeint, das aus dem Siedlungsgebiet abfliesst – also Abwasser aus dem Siedlungsgebiet sowie Niederschlagswasser. Das Stadtbauamt ist dabei, den ganzen generellen Entwässerungsplan zu überarbeiten. Bis 2025 soll dieser fertig sein.

In dieser neuen Fassung wird das Prinzip der «Schwammstadt» berücksichtigt. Das Prinzip verlangt, dass Niederschlagswasser wie ein Schwamm aufgesogen werden kann – entweder in unversiegelten Böden oder auf begrünten Dächern. So wird die Kanalisation bei Starkregen entlastet. Gleichzeitig kann es Grünbereiche bewässern und sorgt so für ein angenehmeres Klima im Siedlungsgebiet.

Die beiden Pläne wurden vom Gemeinderat einstimmig zur Kenntnis genommen und zur öffentlichen Auflage freigegeben. Sie werden aber erst aufgelegt, sobald der Rahmengestaltungsplan in der Vorprüfung war.