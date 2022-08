Stadt Solothurn Personelle Wechsel im Solothurner Gemeinderat: Zwei Schwergewichte verabschieden sich Nicht nur für einige Gemeinderäte war es die letzte Sitzung, sondern auch für ein Verwaltungsmitglied. Gleichzeitig tauchte ein bekannter Name auf: Kurt Fluri.

Matthias Anderegg, Gemeinderat und Kantonsrat SP Solothurn, Präsident Genossenschaft Baseltor. Remo Zehnder

An der letzten Gemeinderatssitzung haben sich gerade zwei Schwergewichte verabschiedet. Vor 23 Jahren hat sich Matthias Anderegg (SP) in der Sportkommission zum ersten Mal in der lokalen Politik mitgemischt. Jetzt ist es genug: Aus beruflichen Gründen tritt er aus dem Gemeinderat aus. Neu wird Philipp Jenni auf seinem Platz sitzen.

Edita Kordic. Zvg

Auch aus beruflichen Gründen tritt Edita Kordic (Grüne) nach ihrem zweijährigen Engagement zurück, neu kommt Christine Reber für die Grüne in den Gemeinderat.

Doch nicht nur für die zwei Gemeinderäte war es die letzte Ratssitzung. Der Stadtschreiber Hansjörg Boll wurde unter Beifall verabschiedet. Seit 18 Jahren war er für die organisatorischen und administrativen Belange im Gemeinderat verantwortlich. «Ich verzichte jetzt auf Wortspiele mit deinem Namen, das wäre bollitisch nicht korrekt», scherzt Vizestadtpräsident Pascal Walter zum Abschied.

Hansjörg Boll im Gemeinderat mit einem Souvenir von den Gemeinderäten. Judith Frei

Altbekannte Gesichter gehen, eines erscheint hingegen wieder auf der Bildfläche: Kurt Fluri wurde zum neuen Stiftungsrat der Stiftung Theater und Orchester Biel Solothurn (TOBS) gewählt. Daniel Kiefer zog sich aus der Stiftung zurück, da er pensioniert wird. In einem Brief erklärt Fluri, dass er es gerne übernehmen würde, auch wenn einiges gegen seine Wahl sprechen würde:

«Unbestreitbar bin ich mit bald 67 Jahren ein ‹alter weisser Mann›, seit Jahrzehnten dabei und somit eher nicht mit neuen, spritzigen Visionen ausgestattet.»

Der Gemeinderat ist seinen Einwänden nicht gefolgt.