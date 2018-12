Die heutige Feier steht allen offen, die ihre Trauer und ihr Mitgefühl in einem gemeinsamen Rahmen zum Ausdruck bringen möchten. Die Gedenkfeier in der St. Ursen-Kathedrale in Solothurn beginnt um 16 Uhr mit dem gemeinsamen Glockengeläut der St. Ursen-Kathedrale, der Franziskaner- und der Stadtkirche.

Gestaltet wird sie von Vertretern der Landeskirchen sowie Würdenträgern der Religionsgemeinschaften, denen die Verstorbenen angehörten. Auch Regierungsrätin Susanne Schaffner und Stadtpräsident Kurt Fluri richten sich an die Anwesenden und drücken ihre Anteilnahme aus.

Rosen niederlegen

Nach der Feier in der Kathedrale besteht die Möglichkeit, zu Fuss an den Unglücksort zu gehen. Wer mag, kann dort eine selber mitgebrachte Rose niederlegen. Mit den Rosen wird das Leben symbolisch an jenen Ort zurückgebracht, an dem die Opfer den Tod fanden.

Beim Brand waren vier erwachsene Personen im Alter zwischen 27 und 33 Jahren, ein Kleinkind sowie zwei Kinder im Schulalter ums Leben gekommen. Die Opfer stammen aus Eritrea und Äthiopien.