Gastronomie «Ich bin der neue Torwächter hier im Baseltor»: Martin Unternährer ist der neue Betriebsleiter im Restaurant und Hotel Der 37-jährige Martin Unternährer hat die Betriebsleitung im Restaurant und Hotel Baseltor übernommen.

Pia Camponovo und Martin Unternährer vor dem Hotel und Restaurant Baseltor. Bild: zvg/Nils Kurth

«Mein Name ist Martin Unternährer. Ich bin der neue Torwächter hier im Baseltor.» Mit diesen Worten stellt sich der neue Betriebsleiter und Gastgeber des Restaurants und Hotels Baseltor in der Solothurner Altstadt in einem Video auf der Plattform Youtube vor.

«Torwächter, ich nenne mich so, ist ein Überbegriff für die neue Geschäftsleitung», fährt Unternährer fort. Der 37-Jährige war zuletzt im Landgasthof Bären in Ersigen (BE) tätig und trat nun seine Stelle in Solothurn an. Er habe einen besonderen Bezug zur Stadt, stellt er sich weiter vor. «Solothurn ist für mich eine Kindheitserinnerung.»

Aufgewachsen in Utzenstorf sei ein Ausflug nach Solothurn – «in die grosse Stadt» – für ihn immer ein Highlight gewesen. «Wenn ich heute Solothurn anschaue, ist es nicht mehr ganz eine so grosse Stadt, aber immer noch eine lebendige und vor allem spannende und interessante Stadt.»

Der grosse Betrieb als eine Herausforderung

Er sei jetzt hier im «Baseltor» und habe extrem Freude am Job, aber auch am Umfeld, am Team. Zu diesem gehört etwa Köchin Pia Camponovo, die gemeinsam mit ihm vor dem Restaurant und Hotel Baseltor posiert. Der Start sei nicht ganz einfach gewesen. «Ich bin zum ersten Mal Teil eines so grossen Konstrukts, wie die Genossenschaft Baseltor eines ist». Man müsse sich hier etwas zurechtfinden, herausfinden, wer wofür zuständig ist. Jetzt, nach den ersten paar Wochen, sei er angekommen. (szr)