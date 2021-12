Gassenfasnacht möglich? Fasnacht 2022 in Solothurn: Alle Umzüge abgesagt – dafür gibt’s eine Ausstellung mit Guggenmusiken Auch 2022 ziehen keine Närrinnen und Fasnachtswagen durch die Gassen von Honolulu. Die Coronapandemie verunmöglicht die Umzüge. Die UNO plant stattdessen erneut eine Ausstellung in der Altstadt – diesmal mit musikalischer Begleitung.

Der letzte Fasnachtsumzug im Jahr 2020. Hanspeter Bärtschi / 2020

Die Hoffnung starb zuletzt: Die Vereinigte Fasnachtsgesellschaft Solothurn UNO gibt heute Dienstag ihren Entschluss bekannt. «Auch die Fasnachtsherzen in Solothurn bluten erneut: Der UNO Vorstand hat am 20.12.2021 beschlossen, auf die beiden grossen Umzüge pandemiebedingt zu verzichten.»

Dies habe die UNO an der virtuellen Vorstandssitzung am Montag beschlossen. Aufgrund der epidemiologischen Situation und den gesundheitspolitischen Einschränkungen des Bundesrates sei an eine Durchführung der Umzüge nicht zu denken. Diese wären für den 27. Februar und 1. März geplant gewesen. Auch der Kinderumzug ist abgesagt.

Narre-Nochwuchs-Umzug im Jahr 2020. Hanspeter Bärtschi / 2020

Die UNO bedauert diesen Entscheid aus tiefstem Herzen, wie das Komitee schreibt. Auch auf die Gassenfasnacht müsse «aus heutiger Sicht wohl ebenfalls verzichtet werden».

Fasnachtsausstellung «verkehrt» in der Altstadt

«Wir tun alles dafür, dass auch im Jahr 2022 eine fasnächtliche Stimmung in der Stadt Solothurn aufkommt», wird Ober Ober Patrick Zimmermann zitiert. Deshalb plant die UNO eine Alternative: Analog der Kunstausstellung «FART» 2021 sollen die Plätze und die Schaufenster der Altstadt auch 2022 wieder fasnächtlich geschmückt werden.

Fasnacht 2021: Die Ausstellung «Fart», hier auf dem Friedhofplatz. Tom Ulrich / 2021

Diesmal sollen zudem die Solothurner Guggen der GUSO an der Ausstellung unter dem Titel «verkehrt» mitmachen. und ihr Können musikalisch zum Besten geben. Auswärtige Guggen sind allerdings nicht zugelassen.

Für die Finanzierung gibt die UNO eine limitierte Spezial-Fasnachtsplakette in Silber und Kupfer heraus. Das Motto 2021 «a la bonöör» werde im Jahr 2023 weiterleben und übernommen, so die UNO.