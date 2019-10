Fussgängerin wird von Auto erfasst und schwer verletzt – Rega war im Einsatz

Am Mittwochnachmittag wurde gemäss der Kantonspolizei Solothurn im Bereich der Kreuzung Schützenweg/Gewerbestrasse in Zuchwil eine Fussgängerin von einem Auto erfasst und in der Folge überrollt. Gemäss ersten Erkenntnissen beabsichtigte die Autolenkerin vom Schützenweg herkommend in die Gewerbestrasse einzubiegen, als es zur Kollision mit der Fussgängerin kam.

Diese wurde dadurch schwer verletzt und im Anschluss mit einem Rettungshelikopter der Rega in ein Spital geflogen. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen. Personen welche sachdienliche Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn (Telefon 032 627 71 11) in Verbindung zu setzen. (kps)