Am Samstagabend, um zirka 22.25 Uhr, ist auf der Werkhofstrasse in Solothurn, Höhe Konzertsaal, eine 76-jährige Frau von einem Automobilisten angefahren worden. Die Fussgängerin war von der Altstadt herkommend in Richtung Norden unterwegs.

Der Unfallverursacher fuhr weiter in westliche Richtung, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Fussgängerin erlitt beim Sturz auf den Asphalt schwere Verletzungen und wurde nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht. Die Kreuzung musste für rund eine Stunde komplett gesperrt werden. Ermittlungen zum fehlbaren Lenker sind umgehend aufgenommen worden. Zurzeit bestehen konkrete Hinweise zum Verursacher. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde eine Untersuchung eingeleitet.

Polizei sucht Zeugen

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen: Personen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Kantonspolizei Solothurn (Telefon 032 627 71 11) in Verbindung zu setzen. (kps)

Polizeibilder vom September