Fussgänger erfasst Solothurn: Ein Motorradfahrer übersieht zwei 89-Jährige auf dem Fussgängerstreifen Beim Überqueren der Strasse wurden am Dienstagabend zwei Personen von einem Motorrad erfasst. Sie wurden verletzt in ein Spital gebracht.

Die Unfallstelle an der Schanzmühle. zvg / Kantonspolizei Solothurn

Am Dienstag, 25. Oktober, fuhr ein Motorradlenker gegen 20.15 Uhr auf der Werkhofstrasse in Solothurn in Richtung Bielstrasse. Beim Fussgängerstreifen an der Schanzmühle übersah er zwei Personen, die die Strasse über den Fussgängerstreifen überqueren wollten. Er kollidierte mit den beiden, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt.

Die Fussgängerin und der Fussgänger, beide 89-jährig, stürzten zu Boden. Sie wurden mit noch unbekannten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Der 45-jährige Motorradlenker erlitt leichte Verletzungen. (kps)