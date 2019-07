Es ist das Genussfest der Vorstadt schlechthin – und wird am 5. September erneut durchgeführt. Der Solothurner Chästag mit Veranstaltungen und Angeboten rund um den Käse findet bereits zum neunten Mal statt. Rund 20'000 Besucher konnten das Event und seine würzigen Düfte im vergangenen Jahr anlocken. An den Erfolg will das Organisationskomitee des Chäs-Tags anknüpfen und steckt dazu bereits heute regelmässig die Köpfe zusammen, um neue, kreative Ideen für das Volksfest zu besprechen.

Einige Höhepunkte sind bereits spruchreif, wie die Organisatoren verlauten lassen: Ein besonderes Highlight soll heuer die Irish Band «The Buckmad Boys» sein, die während des Abends und auch als Ausklang des Chäs-Tags spielen wird. Um 20.45 Uhr haben die Besucher schliesslich die bestechende Gelegenheit, das EM-Qualifikations-Spiel Irland-Schweiz mitzuverfolgen.