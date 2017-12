Mit jeweils zwei Chorproben pro Woche sind die rund 73 Singknaben sowie die etwa 60 Mädchen des Mädchenchors, was das Chorleben betrifft, vor allem in dieser Zeit des Jahres viel beschäftigt. Diese Tatsache stört jedoch weder den 11-jährigen Singknaben Joel Wüthrich noch die 18-jährige Robin Falter vonseiten des Mädchenchors. Das Singen ist den zwei jungen Chormitgliedern trotz der zusätzlichen Proben allemal die Mühe wert.

Was gefällt Dir am besten am Chorleben?

Das Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir singen nicht nur, wir unternehmen auch sonst viel zusammen. Und wenn man es mal mit dem einen nicht so gut hat, dann kann man eben mit einem anderen reden. Das finde ich einfach cool.

Was gibt Dir das Singen?

Das Singen macht mir einfach Spass. Es ist immer ein so tolles Gefühl, wenn alles richtig läuft und man einfach Gas geben kann, so wie jetzt in der Weihnachtszeit.

Hast Du für später Pläne in musikalischer Richtung?

Bis jetzt habe ich eigentlich keine Ahnung. Aber ich denke schon, dass ich etwas in dieser Richtung gehen möchte. Auf jeden Fall möchte ich weiterhin im Chor mitmachen.

Gibt es Projekte, die Dir besonders gefallen haben?

Mir gefällt die alljährliche Reise am besten. Dort singen wir nämlich immer sehr coole Stücke. Die Stücke, bei denen man leise singen muss, mag ich nicht. Das ist nicht so mein Ding. Aber wenn man laut singen kann und so richtig Gas geben kann, dann ist es immer mega toll.

Welches ist Dein liebstes Weihnachtslied?

Ich habe eigentlich kein Lieblingsweihnachtslied.

Empfindest Du die Weihnachtszeit, was das Singen und den Chor anbelangt, als eine strenge Zeit?

Also es läuft sicher mehr, als im Rest vom Jahr. Aber stressig wird es eigentlich erst, wenn man nebenbei in der Schule noch viele Tests hat. Dann hat man plötzlich nicht mehr so viel Zeit zum Lernen. Aber mit ein bisschen Ausdauer geht es schon, und das Singen macht ja trotzdem Spass.

Singst Du gerne bei Konzerten mit?

Bei den Konzerten kommt es immer darauf an, wer in der Reihe sitzt. Wenn meine Mutter in der Reihe sitzt, dann zittere ich vor Nervosität. Es kommt eben wirklich darauf, wer im Zuschauerraum hockt, ob ich mich auf das Konzert freue oder nicht.

Welches war bis jetzt dein Lieblingskonzert, bei dem Du mitgesungen hast?

Das Requiem von Mozart, das wir im März gesungen haben, war sehr schön. Ah, das habe ich geliebt zum Singen! Das Requiem ist ja eigentlich eine Totenmesse. Aber es gefiel mir trotzdem, weil man manchmal so richtig Kraft in die Stimme geben konnte. Das war wirklich schön zum Singen.