Für Gottesdienste muss man sich jetzt anmelden

Nur noch maximal 30 Personen dürfen derzeit einer Veranstaltung beiwohnen. Das gilt auch für Gottesdienste. Und so sind für den Moment in der Stadt die Zeiten vorbei, in denen man spontan sich für den Besuch des Gottesdienstes entscheiden konnte und sicher sein konnte, einen Platz in der Kirche zu haben.