Das war am Donnerstagvormittag. Nachmittags war Hürzeler dann überglücklich: «Über die Facebook-Seite der Solothurner Zeitung hat eine junge Luzernerin mit Solothurner Wurzeln von unseren Problemen erfahren und sich prompt gemeldet.» Nun werde sie mit ihrem sechs Wochen alten Sohn Nico am Freitag zur Kleider-Anprobe in Solothurn erscheinen.

Stefanie Fritschi wurde von einer Kollegin unter dem Facebook-Post markiert. So erfuhr sie, dass noch ein Jesuskind gesucht wurde. «Ich habe schon als Teenager immer gerne die ‹Wienachtsreise› mitverfolgt», erzählt sie. Der Anlass in der Solothurner Altstadt kollidierte allerdings mit einer anderen Verabredung. Eigentlich wären sie, ihr Mann und Nico am Sonntag an eine Geburstagsfeier eingeladen gewesen. «Aber da ich sozusagen in Solothurn aufgewachsen bin und meine ganze Verwandtschaft von da kommt, habe ich mich kurzerhand entschieden, mal bei den Organisatoren nachzufragen.» Und so werden Nico und seine Eltern am Sonntag als Maria, Josef und Jesuskind auf dem Märetplatz präsent sein.

Ein neuer Herodes

Eine prägende Figur – die einzige mit einer Sprechrolle in der 50-köpfigen Darstellertruppe – ist jeweils König Herodes, der inmitten seines Hofstaates vor St. Ursen seine Häscher nach dem Jesuskind ausschickt.