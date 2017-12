Die Teilnehmenden tauchen in den weihnachtlichen Charme der schönsten Barockstadt der Schweiz ein. Am Sonntag, 10. Dezember, findet die Monatsführung zum Thema «Laternenwanderung in der Verenaschlucht» statt. Treffpunkt ist um 17 Uhr beim Eingang Süd, St. Niklaus in der Nähe der Bushaltestelle.

Weiter geht es am Mittwoch, 13. Dezember, mit der ersten Adventsführung. Der Treffpunkt ist um 17 Uhr bei der St. Ursentreppe. Der Höhepunkt bildet die zweite Adventsführung am Montag, 18. Dezember, die von weihnachtlichem Gesang begleitet wird. Die Mezzosopranistin Lala Ackermann begeistert mit einer grossen Opernstimme. Sie hören Melodien wie ein Ave Maria von Schubert oder das Halleluja von Cohen. Der Treffpunkt ist um 17 Uhr bei der St. Ursentreppe. (rst)

Anmeldung bei Region Solothurn Tourismus über Tel. 032 626 46 46 oder über info@solothurn-city.ch. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Komplettes Programm: www.solothurn-city.ch/einzelgaeste.