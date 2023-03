Frühpensionierung Bürgergemeinde Solothurn: Nach 32 Jahren gibt es einen Wechsel in der Finanzverwaltung Ab 1. Oktober geht Claude Tschanz in die Frühpension. Der Bürgerrat hat nun mit Roland Derendinger seinen Nachfolger gewählt. Der Mann wohnt in Grenchen.

Schwäne im Vordergrund. Im Hintergrund das Gebäude der Bürgergemeinde Solothurn. Bild: Hanspeter Bärtschi

Nach über 32 Jahren in der Finanzverwaltung der Bürgergemeinde Solothurn hat Claude Tschanz genug. Der Finanzverwalter geht mit 63 Jahren vorzeitig in den Ruhestand.

Jetzt ist bekannt, wer am 1. Oktober seine Nachfolge antritt: Roland Derendinger. Der 55-jährige verheiratete Mann ist in Grenchen wohnhaft. Er war mehrere Jahre in der Finanzabteilung der Stadt Grenchen tätig und ist seit 2015 Finanzverwalter bei der Bürger- und Einwohnergemeinde Schnottwil.

Roland Derendinger ist ab 1. Oktober 2023 Finanzverwalter der Bürgergemeinde Solothurn Bild: zvg

«Durch seine bisherige Tätigkeit bringt er eine grosse Erfahrung mit dem Rechnungssystem HRM der Gemeinden mit und ist mit den Software-Anwendungen der Bürgergemeinde Solothurn bestens vertraut», erklärt die Bürgergemeinde erfreut in ihrer Mitteilung. Sein Fachwissen decke sämtliche Aufgaben im Zusammenhang mit der Finanzverwaltung der Bürgergemeinde Solothurn optimal ab.

Der Bürgerrat ist überzeugt, mit Roland Derendinger einen ausgewiesenen Fachmann mit grosser Kompetenz und gewissenhafter Persönlichkeit gewählt zu haben.