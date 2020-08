Frauen aus Havanna als Vorbild: Solothurner Architektin setzt sich für Gleichstellung in ihrer Branche ein

«Diese Leistung der Frauen von Havanna muss man publik machen», war der Gedanke von Heidrich, als sie selber per Zufall davon erfuhr. Seither reiste sie insgesamt drei Mal nach Kuba, führte dabei Interviews mit zwölf Architektinnen und Ingenieurinnen und machte Bilder der bedeutendsten Bauwerke der Altstadt, an denen Frauen mitgewirkt haben. Entstanden ist nach drei Jahren Arbeit das Buch «Frauen erneuern Havanna. Architektinnen, Ingenieurinnen und ihre Bauwerke im architektonischen Weltkulturerbe der Altstadt».

Denn es liegt mehrheitlich in der Hand von Architektinnen und Bauingenieurinnen, wie sich die Altstadt von Havanna weiterentwickelt: Im Architekturbüro, das die Altstadt unter sich hat und über 200 Angestellte beschäftigt, sind die Frauen gegenüber den Männern klar in der Mehrheit. Vor allem in der Leitung, die zu 80 Prozent aus Frauen besteht, wie Heidrich erzählt. Diese Architektinnen und Bauingenieurinnen tragen einen grossen Teil dazu bei, das historische Erbe der Altstadt zu erhalten, aber mit der heutigen Bautechnik weiterzuentwickeln.

Architektin Christine Heidrich ist fasziniert von Havanna. Einerseits, weil die Stadt eines der grössten lebenden Architekturmuseen der Welt sei, wie die Solothurnerin im Gespräch erzählt. Doch in erster Linie ist es etwas anderes, was Heidrich begeistert. Die Frauen von Havanna, die das Stadtbild der Hauptstadt von Kuba derart prägen.

Das Buch «Frauen erneuern Havanna» von Christine Heidrich ist erschienen im Kehrer-Verlag. Es kostet 50 Franken. Interessierte können das Buch direkt in der Grünen Fee oder über die Website www.raumresonanz.ch beziehen. Die Foto-Ausstellung in der Grünen Fee hat noch bis am 21. September geöffnet. Jeweils Montag bis Freitag ab 17 Uhr bis Betriebsschluss. Dasselbe gilt jeweils für den Samstag, wo die Ausstellung jedoch bereits um 10 Uhr öffnet. (fvo)

Die Bedeutung dieser zwölf Frauen fasst Tatiana Fernández de los Santos, die im Büro des Stadthistorikers von Havanna arbeitet, im Vorwort zum Buch wie folgt zusammen. «Jede einzelne Frau hat eine Geschichte in jeder Ecke der Altstadt, hinter den alten und den neuen Mauern. Man kann sie im Ergebnis ihrer Arbeiten sehen, mit der Erinnerung an die vergangenen Jahre, und man kann den Traum wahrnehmen, den sie noch haben.»

Nicht in der Architektur-Nische bleiben

Mit ihrem ersten Buch richtet sich Architektin Heidrich nicht nur an Berufskolleginnen und -kollegen. Bewusst will sie auch zum Beispiel Architekturinteressierte und Kuba-Fans ansprechen. «Sonst bleibt es in der Architektur-Nische, und das wäre schade», sagt Heidrich, die nicht nur die Leistung der Frauen publik machen will. Das Buch will auch zum gesellschaftlichen Wandel in der Schweiz beitragen, denn aus Sicht von Heidrich ist die Gleichstellung der Geschlechter in der Architektur-Branche noch nicht hergestellt.

«Obwohl die Hälfte der Architekturstudierenden Frauen sind und es viele qualifizierte Architektinnen gibt, sind die meisten Führungspositionen in der Architektur noch immer in Männerhand, vor allem an den Universitäten», begründet Heidrich. Grund dafür sei unter anderem die familienunfreundliche Arbeitszeitenregelung in vielen Architekturbüros. Doch wer Kinder habe, sei auf Teilzeitarbeit angewiesen. Heidrich: «Letztlich nehmen vor allem Frauen die familiären Aufgaben wahr und verzichten für viele Jahre auf ihre Karriere.»

Buch soll auch Schweizer Architektinnen ermutigen

«Die Leistungen der kubanischen Frauen sollen auch hierzulande Frauen dazu ermutigen, in der Architektur mehr Führungspositionen einzunehmen und zudem das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Leistungen von Architektinnen stärken», so die Architektin. Seit 18 Jahren wohnt Heidrich, die in Hannover und Zürich studiert hat, in Solothurn. Seit 15 Jahren ist sie mit ihrer Firma Raumresonanz in der Architektur, Innenarchitektur und Architekturgeschichte tätig. Sie ist zudem Mitinhaberin und Architektin des Lokals Die Grüne Fee am Klosterplatz.