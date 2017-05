Traditionsgemäss hat das breit abgestützte 1.-Mai-Komitee in Solothurn einen bewilligten Umzug durchgeführt, der einmal mehr von wenig Wetterglück begleitet war. Erfreut dagegen waren die Veranstalter, dass die Kundgebung, an der mehrere hundert Personen teilnahmen und das anschliessende Solidaritätsfest zwischen der Jugendherberge und dem „Kreuz“ ohne Zwischenfälle abgelaufen war. Friedlich ging es auch in der vollbesetzten Säulenhalle zu und her, wo Themen, die die Genossen derzeit unter den Nägeln brennen mit Wohlwollen und Zustimmung entgegengenommen wurden.

Der Umzug, der wie gewohnt durch die Vor- und Altstadt führte, wurde traditionsgemäss von der Unia angeführt. Auf dem mitgeführten Banner war das diesjährige 1.-Mai-Motto „Zukunft für alle. Sozialer. Gerechter“ zu lesen. Mit viel Lärm machte die aufmüpfige Gruppe „Antifaschistische Aktion“ auf sich aufmerksam. Die jungen Revolutionäre riefen dazu auf, den G20-Gipfel in Hamburg zu blockieren. Bereits am Besammlungsort auf dem Kreuzackerplatz setzte die mitziehende kurdische Gemeinschaft mit Volkstänzen einen Farbtupfer. Bunt waren im Umzug auch die geschwenkten Flaggen der Kurden, die insbesondere Gülen und Öcalan hochleben liessen. Der Vpod warb dagegen auf seinem Banner für den Ausbau einer sicheren AHV.