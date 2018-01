So, wie der Zauber der Festtage verfliegt, wird ab Montagmittag auch vom Zauber auf dem Dornacherplatz kaum mehr was zu sehen sein. Das Winter-Wunderland, das sich als temporäres Chalet-Dörfli während des ganzen Dezembers in der Vorstadt niedergelassen hatte, ist passé. Umberto «Jumbo» Monopoli von der organisierenden Beachstyle GmbH zieht eine positive Bilanz fürs Debüt.

Nachdem Beachstyle bislang vor allem als Organisatorin sommerlicher Public Viewings aufgetreten war, haben sich die «Sandspezialisten» nun erstmals aufs eisige Terrain hinausgewagt. Und: «Das Winter-Wunderland ist gut bei den Leuten vom Kind bis zum Achtzigjährigen angekommen. Es zeigt uns: Solothurn braucht so was.» Die Qualität der angebotenen Gastronomie – in erster Linie Fondue und Raclette – habe überzeugt. Dass man damit eher im höheren Preissegment angesiedelt gewesen sei, habe damit zu tun, dass man regionale Ware in den Mittelpunkt gestellt habe.

Besonders bei den jüngeren Besuchern hat die Schlittschuhbahn überzeugt. «Mit 30'000 Franken war sie aber auch ein grosser Posten» – und dabei stehe die Stromrechnung für die Kühlanlage noch aus. Trotz freiem Eintritt – auch aufs Eis – ist die zahlenmässige Bilanz ebenfalls zufriedenstellend: «Gegenüber Budget verbucht unsere Firma einen kleinen Gewinn», verkündet Monopoli bereits jetzt. Zahlreiche Fronstunden vor, während und nach dem Winter-Wunderland dürfe man aber keinesfalls hineinrechnen. «So betrachtet hätten wir ein Minusgeschäft.»

«Wetter war Spielverderber»

Während der Schneefall zu Beginn des Grossevents zur winterlichen Stimmung beigetragen habe und sogar zum Schneemann-Bauen inspiriert habe, sei das Wetter allerdings mehrheitlich eher zum Spielverderber geworden. «Gerade der Outdoor-Betrieb wurde durch den Niederschlag beeinträchtigt.» Dafür seien die Reservierungen in den beiden Instant-Chalets, dem «Wilden Bock» und dem «Hütten-Sepp» zur Zufriedenheit der Organisatoren ausgefallen.

Ebenso denkt Monopoli zufrieden an die lange Buggy-Kolonne vor dem parkierten Coca-Cola-Truck oder die Live-Darbietungen verschiedener Musiker zurück. Auch habe es gute Synergien mit dem benachbarten, fünftägigen Wiehnachtsmäret der Vereinigung Pro Vorstadt gegeben. «Viele Besucher sind jeweils hin- und hergependelt.»