Food-Waste Von der Vorstadt in die Weststadt: Die Restessbar hat einen neuen Standort gefunden Der Verein Restessbar Solothurn hat einen neuen Standort für das Verteilen der Lebensmittel gefunden. Die Suche ist aber noch nicht definitiv vorbei.

Gegen Food-Waste: Die Restessbar verteilte zuletzt im Oberen Winkel Esswaren. José R. Martinez

Seit diesem Frühling waren sie auf der Suche, nun haben sie ihn gefunden: einen neuen Standort für die Lebensmittelabgabe. Für fünf Jahren hat er sich im Foyer des Alten Spitals befunden, zuletzt noch draussen im Oberen Winkel. Doch der Ort war nicht mehr optimal. Die Platzverhältnisse stimmten nicht mehr. Die Restessbar hatte nicht genügend Lagermöglichkeiten für die Esswaren, im selben Bereich fand auch der offene Jugendtreff statt.

Es musste also so schnell wie möglich ein neuer Ort gefunden werden. Mit Hilfe des Kantons und der Grünen-Gemeinderätinnen Laura Gantenbein und Edita Kordic hat es nun geklappt. Ab Montag, 22. August, befindet sich die Essenausgabe in der Weststadt beim Infocenter City West an der Brunngrabenstrasse 2.

Vorstandsmitglied Karin Jordi ist mit dem neuen Ort zufrieden: «Wir haben viele ‹Food-Saver›, die aus der Weststadt kommen. Sie können nun zu Fuss oder mit dem Velo die Esswaren abholen.» Wer mit dem Auto anfährt, könne auf dem Coop-Parkplatz parkieren.

Neues System bei der Essenausgabe

Sie werden ein neues System beim Verteilen der Lebensmittel einführen. Neu kann man die Ware nicht mehr selbst anfassen, die gewünschten Lebensmittel werden von einem Vereinsmitglied ausgegeben. Auch werden neu per Zufallsprinzip Nummern verteilt, in welcher Reihenfolge die Food-Saver bedient werden. So will die Restessbar verhindern, dass schon früh angestanden wird.

Das Ziel der Restessbar ist es, Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden können, zu retten. Jede Woche machen sie Touren und holen unter anderem Produkte beim Aldi, Stadtrösterei Solothurn und Yeni Kasap Solothurn ab. Bei diesen Touren retten sie ungefähr 400 Kilogramm Lebensmittel pro Woche, das macht pro Jahr 21 Tonnen Esswaren.

Nur eine Übergangslösung

Obwohl sie mit dem Ort zufrieden sind, handelt es sich hier nicht um eine permanente Lösung. Der Verein muss sich dem Rahmenprogramm im Infocenter anpassen, daher sind die Öffnungszeiten unregelmässig, manchmal wird das Essen um 17.30 Uhr abgegeben, manchmal erst um 19.30 Uhr. Der Verein wünsche sich einen eigenen Ort. Die Suche ist also noch nicht abgeschlossen.

Durch den Systemwechsel bei der Essenabgabe, bei der jeweils zwei Mitglieder anwesend sein müssen, sind sie auf der Suche nach aktiven Mitgliedern. Sie sollen die rund 15 aktiven Mitglieder unterstützen.