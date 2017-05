Am 2. Juli wird der amtierende Stadtpräsident und Nationalrat Kurt Fluri (FDP) von der SP-Kantons- und Gemeinderätin Franziska Roth herausgefordert. Bereits hatten sich die beiden Kandidierenden einen Schlagabtausch im Vorfeld zur Abstimmung über die Energiestrategie 2050 im Uferbau geliefert.

Nun werden sie im Rahmen eines überparteilichen Podiumsgesprächs am kommenden Donnerstag, 1. Juni, ab 19 Uhr in der Kulturfabrik Kofmehl die Klingen kreuzen. Moderator Marco Jaggi wird diesmal den Fokus auf städtische Themen richten und von beiden Kandidierenden wissen wollen, wie sie die Zukunft der Stadt Solothurn unter ihrer Führung gestalten wollen. Die Türöffnung in der Kulturfabrik Kofmehl erfolgt um 18.30 Uhr.

Zuletzt hatten sich Kurt Fluri und Franziska Roth erfolgreich in den Gemeinderatswahlen vom 21. Mai geschlagen. Der Stadtpräsident erhielt als best gewählter Gemeinderat mehr als 2800 Stimmen, Franziska Roth als Zweitplatzierte etwas mehr als 2400 Stimmen. Inzwischen haben zwei Parteien auch eine Parole herausgegeben, welche Kandidatur sie unterstützen.

Die CVP steht nach einem einstimmigen Parteibeschluss hinter Kurt Fluri, die Grünen sprechen sich für die SP-Kandidatin Franziska Roth aus. Beide Parteien hoffen natürlich auf entsprechenden Support der FDP respektive SP, wenn es um ihre Wahlvorschläge für einen neuen Vizestadtpräsidenten geht: Ebenfalls am 2. Juli tritt nämlich die CVP mit Gemeinderat Pascal Walter an, um die bisherige CVP-Amtsinhaberin Barbara Streit-Kofmel zu beerben. Die Grünen dagegen setzen auf ihren Gemeinderat Heinz Flück. (ww)