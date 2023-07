Finanzen Die Regiobank Solothurn steigert den Semestergewinn im Vergleich zum Vorjahr um über 15 Prozent Die Regiobank Solothurn konnte ihren Semestergewinn unter anderem wegen der gestiegenen Zinsmarge auf rund 4,66 Millionen Franken steigern.

Hauptsitz der Regiobank Solothurn an der Westbahnhofstrasse in Solothurn. Bild: Simon von Gunten

«Die Verunsicherung an den Finanzmärkten war auch im ersten Semester deutlich spürbar. Zur Bekämpfung der hartnäckig hoch bleibenden Inflation erhöhten die Notenbanken die Leitzinssätze teils massiv.» Mit dieser allgemeinen Lagebeurteilung beginnt die Medienmitteilung der Regiobank Solothurn zu ihrem Halbjahresabschluss.

«Wir befürworten die Rückkehr zur ökonomischen Vernunft und begrüssen, dass dem Geld wieder ein Wert zugemessen wird», so Markus Boss, CEO der Regiobank Solothurn. «Erfreulicherweise haben wir keine Abnahme der Bonität unserer Kunden festgestellt», hält er fest.

Markus Boss, CEO der Regiobank Solothurn. Bild: Hanspeter Bärtschi

Das Volumen des Kundengeschäfts sei erneut gestiegen, schreibt das Unternehmen in seiner Mitteilung weiter. Die Ausleihungen stiegen um hohe 54,6 Millionen Franken (+2,01 Prozent), während die Kundengelder um 23,5 Millionen Franken abnahmen (-0.94 Prozent). «Diese Abnahme war geplant, da ein unrentables Produkt im Bereich der beruflichen Vorsorge seit Jahresbeginn nicht mehr angeboten wird.

Die Finanzierungslücke konnte durch Anleihen und Pfandbriefdarlehen gedeckt werden», schreibt die Regiobank. Ebenfalls positiv habe sich das Vermögensverwaltungsgeschäft entwickelt. Der Wert der Kundendepots stieg um 58,1 Millionen Franken (+5,76 Prozent).

Profitiert von steigenden Zinssätzen

Aufgrund der gestiegenen Zinsmarge konnte die Regiobank den Semestergewinn im Vergleich zum Vorjahr um über 15 Prozent auf 4,66 Millionen Franken steigern. Insbesondere der Nettoerfolg aus dem Zinsengeschäft profitierte von den steigenden Zinssätzen und erhöhte sich um über 2,1 Millionen Franken. Der Ausbau von Dienstleistungen sowie die leichte Erhöhung der Anzahl an Mitarbeitenden führten zu einem Anstieg des Geschäftsaufwandes.

Im Herbst erneuert die Regiobank ihre Geschäftsstelle in Biberist. Dabei will das Unternehmen die Beratungszone kundenfreundlicher gestalten und in die Sicherheit investieren. «Das Marktgebiet Bucheggberg entwickelt sich erfreulich, deshalb wird auch die Anzahl Arbeitsplätze erhöht», sagt Markus Boss über den geplanten Umbau. (szr)