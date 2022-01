Filmtage «Warten auf die Welt»: Dokumentarfilm hält jugendliche Welt von Dessau in Deutschland mit dem Handy fest «Warten auf die Welt» heisst der Dokumentarfilm von Ralph Etter und Rouven Rech an den Filmtagen. Er begleitet junge Dessauerinnen und Dessauer über einen Zeitraum von zwei Jahren.

Ralph Etter, Filmregisseur, an den Filmtagen Solothurn. Hansjörg Sahli / Solothurner Zeitung

Mitten in der Dessauer Innenstadt wird zum 100-Jahr-Jubiläum des Bauhauses im Jahre 2020 feierlich ein neues Museum eröffnet. Zugegen ist auch die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Dieser Neubau soll das Stadtzentrum nachhaltig aufwerten. Die Stadt Dessau mit etwa 100 000 Einwohnern, im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstört und seit der Wende von der Abwanderung geprägt, ist eine der am meisten überalterten Städte Europas.

Wie ist es, als junger Mensch in einer solchen Stadt zu leben und aufzuwachsen? Die beiden Filmemacher Ralph Etter und Rouven Rech realisierten das Porträt aus zwei Perspektiven. «Warten auf die Welt» begleitet junge Dessauerinnen und Dessauer über einen Zeitraum von zwei Jahren, um Antworten auf genau diese Fragen zu finden:

«Für uns wichtig dabei war, dass wir beobachtend die Protagonisten begleitet haben und die Jugendlichen mit ihren Handys sich selbst porträtierten»,

ergänzen Ralph Etter und Rouven Rech. Dies habe weitgehend zum Grundkonzept des Films gehört. Wichtig dabei war ebenso, dass sich die junge Generation der Dagebliebenen und Hergezogenen an diesem Film beteiligten. Dabei wird deutlich, dass die Jüngeren und ebenso die Älteren ihre Heimatstadt schätzen. Sie alle beteiligten sich aktiv an ihrer Gestaltung.

Doch sie kämpfen ebenso mit den Wirren und den täglichen Herausforderungen des Lebens – sei es als Teenager, Unternehmer oder als junge Eltern. Berechtigt sind nach wie vor die Fragen: Wird die Eröffnung des neuen Bauhaus-Museums die Stadt Dessau tatsächlich grundlegend verändern? Und: Welche Erwartungen und Wünsche verbinden diese jungen Leute mit ihrer Stadt und dem modernen Bauhaus?

Zahlreiche Workshops mit Jugendlichen

«In Dessau habe ich vor zwei Jahren angefangen an Workshops mit Jugendlichen zu arbeiten, bevor wir den Film drehten», sagte der Solothurner Etter, «weil mich diese Stadt sofort fasziniert hat.» Über Philine Sollmann, die als Bauhaus-Agentin in Dessau arbeitete, kam Ralph Etter nach Dessau, wo er jeweils für diesen Film hin pendelte.

So entstand in einem Zeitraum von anderthalb Jahren der Film «Warten auf die Welt», in welchem diese jungen Städterinnen und Städter eine Stimme bekommen, die über den Bauhaus-Kontext hinausgeht. «Diese Jugendlichen im Film zeigten schon von Beginn an aktives Interesse, an einem längeren Film mitzumachen», ergänzt Etter.

In Berlin niedergelassen

Nach der Matura absolvierte Etter die Filmschule in Zürich. Sein Studium im Fach Regie an der Zürcher Hochschule der Künste schloss er mit dem einfühlsamen Spielfilm «Wackelkontakt» ab, der weltweit auf zahlreichen Festivals gezeigt wurde und renommierte Preise gewann. Es war eine Co-Produktion mit der Hochschule für Film in Potsdam. «Da ich mit dem Abschlussfilm zudem den wichtigen deutschen Nachwuchspreis ‹First Steps› gewann und ein Stipendium bekam, entschied ich mich in Berlin niederzulassen, wo ich eine Familie gründete und fortan mit meiner Frau und den drei Kindern lebe», sagt der 43-Jährige.