Feuerwehreinsatz Es brannte schon wieder: Kleiner Brand an der Berntorstrasse in Solothurn Bei der Berntorstrasse kam es am Montagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz. Dafür wurde die Wengibrücke temporär gesperrt, doch der öffentliche Verkehr konnte die Strecke weiterhin befahren.

Trotz des Feuerwehreinsatzes wurde der öffentliche Verkehr auf der Strecke nicht komplett eingestellt. Fabio Vonarburg

Am Montag, 14. März, – eine Woche nach dem verheerenden Brand des Altersheims Thüringenhaus in der Solothurner Altstadt – musste die Feuerwehr der Stadt Solothurn wieder ausrücken: Am Nachmittag war an der Berntorstrasse auf einem Balkon ein Feuer ausgebrochen.

Astrid Bucher, Mediensprecherin der Kantonspolizei Solothurn, bestätigte kurz vor 17 Uhr den Einsatz und erklärte, dass die Feuerwehr die Lage bereits wieder rasch unter Kontrolle bringen konnte und der Einsatz unterdessen beendet ist.

Kleinere Einschränkungen gab es durch diesen Vorfall für Verkehrsteilnehmenden auf der Berntorstrasse und Wengibrücke. «Aus rein praktischen Gründen wurde die Wengibrücke für den Feuerwehreinsatz abgesperrt», so Bucher.

Für den öffentlichen Verkehr hatte die Absperrung keine grösseren Auswirkungen. «Man hat die Busse durchgeschleust», so Astrid Bucher. Nach 17 Uhr war die Strasse wieder frei und die Einsatzkräfte nicht mehr vor Ort.