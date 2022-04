Fernsehen Wegen SUP-Verbot: Komiker Mario Barth macht sich über Solothurn lustig In seiner Sendung «Mario Barth deckt auf» nimmt die deutsche Komikergrösse die Stadt Solothurn aufs Korn. Anlass dafür ist die Vorschrift, dass Stand-up-Paddler auf der Aare knien müssen. Barth legt die Fakten in seinem Beitrag allerdings grosszügig aus.

Aktuell macht in den sozialen Medien und auf Whatsapp ein Video von Mario Barth die Runde: Darin nimmt der deutsche Komiker die Stadt Solothurn auf die Schippe. Anlass dafür ist die Anweisung für Stand-up-Paddler, sich auf der Solothurner Aare zum Schutz der Vögel hinzuknien. In der Rolle als Nachrichtensprecher berichtet Barth:

«In der Schweizer Gemeinde So-lo-thurn dürfen Stand-up-Paddler nur noch kniend paddeln, weil am Rand des Flusses Aaaaare seltene Vögel leben. Laut Stadtverwaltung sind diese Vögel sehr schreckhaft, weshalb die Stand-up-Paddler in die Knie gehen müssen. Achtung: Nicht verboten ist es auf der Aare stehend zu fahren, wenn du statt des Paddelboards ein knatterndes Motorboot unter dem Arsch hast.»

Den Ausschnitt gibt es auf der Streaming-Plattform tv now zu sehen (vierter Teil ab Minute 14).

Bekanntheit erlangte Solothurn so am Mittwochabend, 6. April, in der RTL-Sendung «Mario Barth deckt auf». In der Rubrik «International» mimt der Komiker einen Nachrichtensprecher, der skurrile Neuigkeiten aus der ganzen Welt vermeldet. Auf Solothurn folgte ein Beitrag aus den USA.

Mit den Fakten nimmt es Barth in seiner Meldung allerdings nicht allzu genau: So macht er die Stadtverwaltung für die SUP-Regel auf der Aare verantwortlich. Ausgesprochen wurde diese aber vom kantonalen Amt für Wald, Jagd und Fischerei. Zeitweise war der Trendsport komplett untersagt, ab Mai 2021 durfte dann nur noch kniend oder im Sitzen auf der Aare gepaddelt werden.

Im Dezember 2021 wurde die Sitzpflicht allerdings aufgehoben: Die Stand-up-Paddler dürfen ihrem Hobby auf den betreffenden Abschnitten wieder ganz normal nachgehen. Mario Barth kommt also mit seiner Meldung reichlich spät.

Doch Satire darf ja fast alles. Der Komiker schliesst den Beitrag über Solothurn mit der Aussage: «Klingt schwachsinnig, ist auch so. Die seltsamsten Vögel der Schweiz sitzen definitiv im Solothurner Stadtrat.»

Der Komiker-Titan hat der Stadt Solothurn immerhin zu 38 Sekunden Berühmtheit im deutschen Fernsehen verholfen.