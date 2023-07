Ferienpass Solothurn Intuitiv ins Schwarze getroffen – Kinder lernen Bogenschiessen nach Gefühl Der Solothurner Ferienpass zieht zur Halbzeit eine sehr positive Bilanz. Besuch bei einem Kurs im Bogenschiessen für Kinder.

Kinder lernen spielerisch, mit Pfeil und Bogen umzugehen. Bild: Hans Peter Schläfli

«Wir beginnen, nach dem Gefühl zu schiessen, und mit der Erfahrung treffen wir immer besser.» So erklärt Lino Dutoit, was intuitives Bogenschiessen ist. Die Theorie ist kurz. Rasch wissen die neun Kinder, die seinen Kurs im Rahmen des Solothurner Ferienpasses gebucht haben, wie man den Bogen richtig in die Hand nimmt, und schon dürfen sie die ersten Pfeile abschiessen.

Bogenschiessen ohne Erfolgsdruck. Bild: Hans Peter Schläfli

Es klingelt ein Glöcklein. Volltreffer. Punkte werden nicht gezählt. «Jeder Treffer ist ein Erfolgserlebnis», meint Dutoit. Das intuitive Bogenschiessen sei nicht kompetitiv. «Die Kinder sind keine Konkurrenten, sie freuen sich zusammen über ihre Fortschritte.»

Hier und dort scheint zwischen den Dachziegeln im Henzihof die Sonne durch. Das sorgt zusammen mit den schwarzen Tüchern für ein spezielles, abenteuerliches Licht. Die Bögen sehen urchig aus. «Blunt» heissen die Gummispitzen der Pfeile, was so viel wie «stumpf» bedeutet. «Mit diesen Pfeilen darf man auch nach oben schiessen, was mit spitzen Pfeilen verboten ist, weil sie beim Herunterfallen gefährlich wären», erklärt Dutoit.

Gezielt wird nach Gefühl; Zielvorrichtungen oder andere Hilfsmittel braucht es nicht. Es ist ein wenig so wie früher, als sich die Kinder noch mit dem Sackmesser im Wald einen Haselstecken zurechtschnitzen durften. Aber eine Schnur über den Hick binden und trockenen Schilf als Pfeile abschiessen, wer darf das noch?

In einer Zeit, in der die Eltern ihre Kinder nicht mehr im Wald spielen lassen – und schon gar nicht mit einem Messer – vermittelt der junge Bachelor in Art Education dem Nachwuchs dieses Bauchgefühl. Nur ab und zu greift der Kursleiter sanft ein und zeigt die richtige Haltung des Armes oder beschreibt die Atemtechnik. Ansonsten lernen die Kinder tatsächlich intuitiv die antiken Techniken, wie sie früher auf der ganzen Welt zur Jagd eingesetzt wurden.

Lino Dutoit bei der Instruktion. Bild: Hans Peter Schläfli

Triskel Archery nennt Lino Dutoit sein kleines Unternehmen, mit dem er auf dem Henzihof verschiedenartige Kurse gibt. Erstmals nimmt er damit am Ferienpass teil. «Es ist eine tolle Gelegenheit, Kindern und Jugendlichen ein nicht alltägliches Erlebnis zu vermitteln», findet er. Auch Eventanlässe für Firmen sind möglich, Beilwerfen solle bald auf dem Programm stehen und er suche noch nach einem Pferdehof, wo er berittenes Bogenschiessen anbieten kann.

Seit 45 Jahren ein Erfolgsmodell

Den Kindern gefällt es offensichtlich sehr gut, dass es für einmal nicht um Leistung und zählbare Resultate geht. Das beobachtet im Hintergrund auch Andrea Wyniger vom Ferienpass-Team mit Freude. Das intuitive Bogenschiessen ist nur eines von insgesamt 180 Angeboten des diesjährigen Solothurner Ferienpasses. Fast 1000 Kinder nehmen an den insgesamt 315 Anlässen teil. «Ja es läuft sehr gut», zieht Wyniger eine positive Zwischenbilanz. «Die meisten Anlässe sind ausgebucht, aber ab und zu wird kurzfristig noch ein Platz frei, wenn sich ein Kind abmelden muss.»

Am beliebtesten seien die Angebote der Feuerwehr und alles, was mit Tieren zu tun hat. Und das sei schon seit den Anfängen vor exakt 45 Jahren so. Andrea Wyniger ist auch für die Zukunft optimistisch. «Wir konnten unser ehrenamtliches Team mit drei jungen Frauen verstärken und die Treue der langjährigen Hauptsponsoren Panathlon Klub Solothurn und Regiobank hilft uns sehr.»

Sie nennt auch die Unterstützung durch die Stadt Solothurn und die Jugendherberge, welche kostenlos Räume zur Verfügung stellen, sowie die Einwohnergemeinden Biberist, Derendingen, Gerlafingen, Feldbrunnen, Lüssligen-Nennigkofen, Luterbach und Riedholz, die den Ferienpass finanziell unterstützen.