Nach rund 150 verschiedenen Kursen und mit dem Schulanfang ist die Ferienpass-Saison auch in Solothurn zu Ende. Cornelia Schwaller vom Organisationsteam zieht eine positive Bilanz. «Es war super, was uns auch durch zahlreiche Komplimente mitgeteilt wurde.» Neben vereinzelten Kursausfällen in der ersten Ferienwoche sei der Ablauf reibungslos gewesen. «Wir mussten kaum Kurse absagen.» Und das einfache Stornierungs- und Warteliste-System habe ebenfalls funktioniert. Als Highlights blieben gemäss Rückmeldungen neue Kurse wie Segelfliegen und Autofahrschule in Erinnerung. «Ansonsten sind die Höhepunkte sehr individuell, was auch aufzeigt, wie vielfältig die Interessen der Kinder sind.» Kein Wunder, denn schliesslich wurden heuer nicht weniger als 800 Ferienpässler beglückt. (ak)