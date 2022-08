Ferienbilanz Der Solothurner Ferienpass war auch heuer beliebt: 986 Kinder belegten mindestens einen Kurs An Vielfältigkeit kaum zu überbieten. 173 verschiedene Kurse bot der Solothurner Ferienpass dieses Jahr an. Beliebt waren besonders solche mit Tieren.

Im Rahmen des Solothurner Ferienpasses wurde auch ein Ziegentrekking durchgeführt. zvg

Der Solothurner Ferienpass für die Stadt Solothurn und die umliegenden Gemeinden bietet schweizweit eines der grössten und vielfältigsten Angebote. Das war auch diese Sommerferien wieder der Fall, wie schon nur ein Blick auf die Zahlen der 44. Ausgabe zeigt: 173 verschiedene Kurse gab es, insgesamt wurden 295 Kurse durchgeführt. Dabei nutzen 485 Mädchen und 501 Buben das Angebot. Viele buchten mehrere Kurse, wie die Zahl von insgesamt 3248 Buchungen zeigt.

Mit beinahe 1000 Kindern waren die Organisatorinnen erneut positiv überrascht von der hohen Teilnehmerzahl. Zum Rekord reichte es allerdings nicht. Diesen gab es im vergangenen Jahr, als viele die Sommerferien wegen Covid zu Hause verbrachten. «Wir sind sehr froh, dass wir auch in den letzten zwei Jahren den Ferienpass durchführen konnten», sagt Andrea Wyniger vom 9-köpfigen Organisationsteam: «Wir sind bemüht, etwas zu tun für unsere Jugend, die uns am Herzen liegt.»

Minipigs, Lastwagen und Feuerwehr

Am beliebtesten waren auch dieses Jahr wieder Kurse mit Tieren. Angebote mit Pferden, Ponys, Alpakas, Ziegen, Esel oder neu auch ein Besuch der Wildstation Landshut waren schnell ausgebucht. «Leider mussten wegen Krankheit alle Ponykurse sowie der Hornusserkurs abgesagt werden», teilen die Organisatorinnen mit. Auch der neue Kurs «Besuch der Sternwarte Grenchen» konnte wegen der Strassenverhältnisse nicht durchgeführt werden.

Dafür kommen immer wieder Kurse spontan hinzu. Wie der Kurs von «Sauschwein», wo Kinder viel über Schweine und Minipigs lernten. Besonders gut gefiel es dem 8-jährigen Colin Marti. «Jetzt will ich Tierarzt werden», rief er während des Kurses. Beim Ferienpass würde so mancher Berufswunsch entstehen, schreiben die Organisatorinnen, «vor allem dort, wo die Kinder und Jugendlichen spannende Einblicke in Firmen erhalten».

Einige Impressionen

6 Bilder 6 Bilder Solothurner Ferienpass 2022: Flag Football. zvg

So stand etwa ein Besuch bei der Firma Marti hoch im Kurs, wo die Kinder mit den Lastwagenchauffeuren unterwegs sein durften. Auch beliebt: Ein Besuch bei der Polizei oder der Feuerwehr.

«Wir sind allen Veranstaltern sehr dankbar, die so ein tolles Programm möglich machen», sagt Andrea Wyniger, die darauf hinweist, dass der Ferienpass für die kommende Ausgabe wieder Unterstützung sucht. Damit spricht sie auch Privatleute, Vereine und Firmen an, die nächstes Jahr selbst einen Kurs anbieten möchten. (mgt/szr)