FDP schickt Markus Schüpbach ins Rennen um das Stadtpräsidium

Die FDP-Mitglieder sind es sich gewohnt: Der Stadtpräsident ist einer von ihnen. Und das soll auch so bleiben, darüber waren sich die 165 Mitglieder, die am Mittwochabend die Parteiversammlung besuchten einig. Uneinig waren sie sich in der Frage, wer von ihnen auf Kurt Fluri folgen soll. Sprich, wer man ins Rennen um die Nachfolge des langjährigen Stadtpräsidenten schicken soll.

Zur Auswahl standen Marco Lupi und Markus Schüpbach. Lupi ist der Bekanntere von beiden in der Stadt, Schüpbach ist der, der mehr Führungserfahrung mit bringt. Was erfolgsversprechender für die Wahl ist, darüber herrschte Uneinigkeit, wie sich dann auch beim Wahlergebnis zeigte. Bei einem absoluten Mehr von 83 Stimmen, wurde Markus Schüpbach mit 87 Stimmen gewählt. Marco Lupi holte 75 Stimmen. 2 Stimmen gingen leer ein und eine Stimme erhielt eine dritte Person.

"Ganz ehrlich, ich bin ein wenig sprachlos", sagte Markus Schüpbach kurz nach der Wahl und man hatte das Gefühl, dass er selber nicht damit gerechnet hatte. Der Sieger des Abends fügte an: "Ich freu mich jetzt, in den Wahlkampf einzusteigen."

Und Charlie Schmid, Präsident der FDP Stadt Solothurn, mahnte seine Parteikollegen, dass die Partei jetzt geschlossen in die Wahlen müsse. "Was wir jetzt brauchen, ist eure vorbehaltlose Unterstützung."