Fasnacht während dem Krieg Eine Zerreissprobe, die man aushalten muss Vielerorts in Westeuropa wird Fasnacht gefeiert, während in der Ukraine Krieg herrscht. Sollte man nun aus Solidarität im Westen auf festliche Aktivitäten verzichten? Ein Kommentar. Judith Frei

Die Guggen spielen trotz Krieg in der Ukraine. Hanspeter Bärtschi

Zeitgleich mit dem Fasnachtsbeginn marschierte die russische Armee in der Ukraine ein. Während in Westeuropa eine ausgelassene Menge das «Ende» der Pandemie feierte, suchte die Bevölkerung in Osteuropa Schutz vor Bomben in Metrostationen.

Nachdem sich die Schreckensmeldungen aus der nahen Ukraine jagten, werden anderswo Konsequenzen gezogen: Einige deutsche Städte sagten Teile des Karnevals ab. Während es in Europa Krieg gibt, habe Karneval kein Platz.

In der Schweiz wird munter weitergefeiert. Ist das noch angebracht? Ich meine ja. Auch ohne den Krieg in der Ukraine ist die Welt nicht perfekt. Würde man für jeden Krieg, für jede Ungerechtigkeit und für jedes Elend einen Schweigemoment einlegen, kämen wir kaum noch zum Sprechen.

Das schwierige Kunststück dabei ist, dass man vor lauter Fasnacht und Konfetti nicht vergisst, in welcher Welt wir uns befinden. Dass Freude neben Elend besteht. Dass in Kiew in Luftschutzkellern übernachtet wird, während wir zu Guggen tanzen.

Dieser Widerspruch ist eine Zerreissprobe, die man aushalten muss. Und wieso den Widerspruch nicht zelebrieren? Warum nicht eine Monsterguggete auf dem Solothurner Kronenplatz organisieren, die nur Friedenslieder spielt – und dabei blaue und gelbe Konfetti regnen lassen?