Prominenter Gast an der Solothurner Chesslete: Warum Schwingerkönig Christian Stucki ganz vorne mitlaufen wird

Schwingerkönig Christian Stucki wird an der Solothurner Chesslete ganz vorne mitlaufen. Oberchessler Marco Lupi erklärt, wie die Idee entstanden ist und was Stucki an der Chesslete genau machen wird.