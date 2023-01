Fasnacht in Solothurn Narren kündigen eine Solothurner Fasnacht ohne Restriktionen an und wollen das Umzugsproblem in der Vorstadt lösen Mit dem Hilari kommenden Freitag, 13. Januar, startet die Fasnacht 2023. Bereits Anfang Woche haben sich die Närrinnen und Narren im Gemeinderatssaal im Landhaus in Solothurn zur Eröffnungssitzung getroffen.

Die letzte «normale» Solothurner Fasnacht war im Jahr 2020. Tom Ulrich

Freude für Närrinnen und Narren: 2023 wird eine vollumfängliche Fasnacht stattfinden. In den letzten beiden Jahren führte die Vereinigte Fasnachtsgesellschaft Solothurn UNO unter Coronamassnahmen eine «FART21» und eine «Verchert22» durch. Bei beiden Anlässen handelte es sich um Ausstellungen in der Stadt.

Nun aber ist Schluss und Ober Ober Patrick Zimmermann verkündete vor der versammelten Fasnachts-Community die schönste und erfreulichste Nachricht: Es gibt 2023 eine klassische Fasnacht – ohne Restriktionen. Mit dieser Ankündigung hat Zimmermann die rund 45 führenden Närrinnen und Narren und die Vorstandsmitglieder der UNO am Montag willkommen geheissen.

Die Chesslete fand im Gegensatz zu anderen Fasnachtsanlässen auch 2022 statt. Carole Lauener

Für den amtierenden Ober Ober eine spezielle Situation, denn aufgrund von Corona hatte er zuvor nie eine komplette Fasnacht organisieren können. Er steht somit in seinem letzten Amtsjahr vor seiner ersten, aber auch vor seiner letzten vollumfänglichen Fasnacht.

Sicherheit an den Umzügen im Fokus

Im Jahr 2020 freuten sich alle aktiven Närrinnen und Narren über einen enormen Publikumsandrang während der beiden grossen Umzüge. In der Vorstadt war für die Wagen, Gruppen und Guggenmusiken zum Teil kaum mehr ein Durchkommen. Immer wieder gab es Personen, die zu weit in die Strasse hinein standen und so den Umzug behinderten. Gemäss Umzugschef will die UNO diesem Problem heuer mit mehr Securitas an den heiklen Stellen in der Vorstadt begegnen – zur Sicherheit der Zuschauer und der Teilnehmerinnen.

Apropos Vorstadt: Zimmermann konnte vermelden, dass die grosse Tribüne in der Vorstadt auch im Jahr 2023 aufgebaut wird. Diese sei mittlerweile ein wichtiger Aspekt bei den Umzügen. Insbesondere für gehbehinderte Personen, da diese dort viel Platz für ihre Rollstühle hätten. Zudem stelle die Stadt die mobilen Toiletten wieder zur Verfügung, so der Ober Ober.

Plakettennarr Toni Armbrust stellte den Anwesenden anschliessend die neue Fasnachtsplakette vor. Das Sujet zeigt eine Chesslerin und einen Chessler sowie eine honolulesische Sackuhr mit fünf Uhr morgens, der Beginn der Chesslete, und den Muttiturm. «Die Qualität des edlen Metalls ist auch in diesem Jahr gut», sagte Armbrust.

So präsentiert sich die neue Plakette. Andre Veith

Die Plakettenpreise bleiben wie gehabt: die Bronzene zu 8 Franken, die Silberne zu 25 Franken und die Goldene zu 35 Franken: Die Finanzen der UNO sehen schliesslich auch gut aus und sind im Lot. Die Vorbereitungen für die fünfte Jahreszeit unter dem Motto «à la bonöör» laufen somit auf Hochtouren, die beiden grossen Umzüge können wie gehabt stattfinden.

Den Fasnachtsführer gibt es neu digital

Der Fasnachtsführer und die Umzugsverordnung werden neu digital erscheinen und auf der Homepage der Solothurner Fasnacht als Download zur Verfügung stehen. Auch können sich Närrinnen und Narren auf der Website sowie in den Social Medien der UNO laufend über alle Aktualitäten rund um die Fasnacht informieren.

Heuer wird es wieder Fasnachtsumzüge geben. Tom Ulrich

Aus organisatorischer Sicht stehe den beiden Umzügen vom 19. und

21. Februar somit nichts mehr im Weg, sagte Zimmermann. Besonders gespannt sei er schliesslich auf den Narrennachwuchsumzug am

16. Februar. Interessierte können sich noch bis am 13. Februar für den Nachwuchsumzug anmelden. Alle Formulare sind auf der Homepage aufgeschaltet. (mgt)