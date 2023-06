Stillstand Die Streichung der Familienzulage bleibt an der Gemeindeversammlung chancenlos Die städtische Familienzulage bleibt. Zumindest vorerst. Die Gemeindeversammlung trat nicht auf das Geschäft ein.

201 Stimmberechtigte haben die Gemeindeversammlung besucht. Bild: Fabio Vonarburg

Was für ein wunderschöner Abend! Dass sich trotzdem 201 Stimmberechtigte für die Gemeindeversammlung im Landhaus und gegen ein Bier an der Aare entschieden, hatte einen Grund: Für einige von ihnen ging es um viel Geld. Um 3999 Franken, die sie als städtische Angestellte von der Stadt Solothurn erhalten.

Diese Familienzulage, die alle Angestellten erhalten, die verheiratet sind oder Kinder haben, möchte der Gemeinderat per 1. Januar 2024 abschaffen. Wobei es zu einer Übergangsphase kommen würde. Die heutigen Bezügerinnen und Bezüger würden den Betrag weiter erhalten, jedoch keinen Teuerungsausgleich mehr, bis die 3999 Franken erreicht sind.

Die Stadt würde sich keinen Gefallen machen

Der Entscheid des Gemeinderats sei überhaupt nicht nachvollziehbar, führte Lea Wormser, Präsidentin des Gemeindepersonalverbandes der Stadt Solothurn, aus. Und betonte: «Es wäre ein riesengrosser Fehler. Die Stadt würde sich damit überhaupt keinen Gefallen machen.» Sie wies auf den derzeitigen Fachkräftemangel hin.

Lea Wormser, Präsidentin des Gemeindepersonalverbandes der Stadt Solothurn Bidl: zvg

Ebenso betonte sie, dass die städtische Familienzulage zwischen zwei bis neun Prozent des Lohnes ausmache. Lea Wormser stellte den Antrag, dass nicht auf das Geschäft eingetreten wird. Denn der richtige Moment über die Familienzulage zu reden, sei im Zuge der Totalrevision der Dienst- und Gehaltsordnung, die demnächst in Angriff genommen wird.

Wo die Sympathien von Stadtpräsidentin Stefanie Ingold liegen, deutete sie gleich zu Beginn an. «Ich akzeptiere die Entscheidung des Gemeinderat, werde mich aber enthalten, da die Streichung für kleinere Löhne sehr einschneidend wäre.» Auch Urs F. Meyer, der Leiter des Rechts- und Personaldienstes, äusserte sich in eine ähnliche Richtung und warb nicht unbedingt für die Streichung.

Erstaunter Gemeinderat tritt ans Mikrofon

Diese beiden Voten erstaunten GLP-Gemeinderat Claudio Hug. Er hielte es für komisch, dass er an das Mikrofon treten müsse. «Ich hätte erwartet, dass die Stadtpräsidentin und der Leiter des Rechts- und Personaldienst den Antrag des Gemeinderats vertreten.» So erläuterte er, wieso der Gemeinderat für die Streichung der Zulage ist. Die städtische Familienzulage sei an den Zivilstand geknüpft, erläuterte er. «Das ist nicht mehr zeitgemäss.» Es könne nicht sein, dass jemand denselben Job ausübe, aber 4000 Franken weniger erhalte als der Arbeitskollege – nur weil dieser verheiratet sei.

Claudio Hug, Gemeinderat (GLP) Bild: zvg

Hug machte auch noch einmal darauf aufmerksam, dass zuerst ein Vorschlag vorlag, der vorgesehen hätte, dass alle Mitarbeitenden der Stadt eine Zulage bekommen würden. Und zwar 100 Franken im Monat. In den Genuss der jetzigen Zulage kommen 122 Mitarbeitende der Stadt, 154 gehen leer aus.

Auf das Statement von Hug reagierte die Stadtpräsidentin: «Selbstverständlich torpediere ich den Gemeinderatsbeschluss nicht. Ich sage einfach, ich enthalte mich». In der Folge wurde dem Antrag von Lea Wormser mit grosser Mehrheit entsprochen. Die Gemeindeversammlung trat also nicht auf das Geschäft ein, es bleibt vorerst alles beim Alten. Also so, wie es die Gemeindeversammlung 1987 beschlossen hat. Inklusive der Ungleichbehandlung bezüglich Zivilstand. Ein Problem, das nun im Zuge der Gesamtrevision angegangen werden soll.