Seit mehr als einem Jahr riecht es in der Vorstadt auch nicht mehr nach Kaffee – der Essig kam in der Kaffeerösterei und Essigfabrik Oetterli schon vorher abhanden. Nun steht fest, dass die Liegenschaft eine neue Nutzung erfahren soll. «Ja, wir sind in der Vorprojektierungsphase», bestätigt Alois Grüter in Dagmersellen. Er führt dort zusammen mit seiner Frau Claudia das Familienunternehmen Artec Holding AG mit rund 80 Angestellten, das «im Viereck Basel–Zürich–Altdorf–Bern» Projekte plant und allenfalls umsetzt.

So laut dem Firmeninhaber zuletzt auch in Biberist, Grenchen oder Alchenflüh. Vor kurzem hatte die neu gegründete Acama Invest AG mit Sitz in Solothurn und Alois Grüter als Verwaltungsratspräsident das Gebäude vom bisherigen Besitzer Hubert Oetterli, respektive dessen Oetterli Immobilien AG, erworben. Um das Vorantreiben des Projekts kümmert sich nun Grüters in Sursee beheimatete Acama Immobilien AG.