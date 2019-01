Schweden gilt als der Ursprung der «Climate-Strike» Bewegung. Eine 15-jährige Greta Thunberg schwänzte letzten Sommer drei Wochen lang die Schule, um vor dem Parlament gegen die Klimapolitik zu demonstrieren. Die Bewegung findet auch hierzulande ihre Anhänger. Vor Weihnachten gingen in Zürich, Basel, Bern und St. Gallen Hunderte Schüler auf die Strasse.

Vor einer Woche wurden auch die Solothurner Schülerinnen und Schüler per Whats-App aufgefordert, sich an einer Kundgebung für das Klima zu beteiligen. Gerechnet hatten die Initianten vielleicht mit 50 Leuten. Was als 15-minütige Kundgebung angedacht war, endete am Freitag in einem lautstarken Protestmarsch mit 300 Streikenden durch die Stadt.

«Üsi Ärde stirbt – Climate Justice Now»

Die Jugendlichen versammelten sich um 7.30 Uhr auf dem Bahnhofplatz und zogen von da über die Kreuzackerbrücke, vorbei an der St. Ursen Kathedrale bis vor das Solothurner Rathaus. Allen voran ein grosses Banner mit der Aufschrift «Üsi Ärde stirbt – Climate Justice Now», dicht gefolgt von lauten Parolen und Paukenschlägen.

Die Botschaft der Streikenden ist deutlich: Sie sorgen sich um ihre Zukunft und fordern sofortige Handlungsmassnahmen. Eine von ihnen ist Elena Ruffner aus Langendorf. Die 18-jährige Kantonsschülerin findet den Klimaschutz eine sehr wichtige Thematik. Sie erhofft sich durch die Protestbewegung politische Aufmerksamkeit. «Parlamentarier sollen nicht nur aufmerksam werden, sondern auch handeln», fordert sie.