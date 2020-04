«Es ist sehr speziell keine Besucher zu haben»: Die Stadtmuseen nutzen die Publikumsfreie Zeit

Im Naturmuseum beispielsweise würde bis am 1. Juni noch die Ausstellung über Hermeline und Mauswiesel laufen. Danach ist eine Sonderausstellung über die Hauskatze vorgesehen. Doch der Startzeitpunkt ist wegen der Corona-Krise ungewiss, sagt der Konservator des Naturmuseums, Thomas Briner. Die Ausstellung wird von einem anderen Museum ausgeliehen. Aber da auch dieses unmittelbar von den Folgen des Lockdowns betroffen ist, wird alles komplizierter. «Alle Museen stehen derzeit vor denselben Problemen», sagt Briner. Das Naturmuseum aber ist in der «glücklichen Lage», im Notfall die Hermelin- und Wieselausstellung zu verlängern. Es handle sich um eine eigene Sonderausstellung.

Dieses Problem hat das historische Museum Blumenstein weniger: «Wir sind glücklich, wenn wir wieder Besucher empfangen können», sagt Konservator, Erich Weber. Im Gegensatz zum Naturmuseum seien die Ausstellungen im historischen Museum mehrheitlich nicht zum Anfassen gedacht und ein Hygienekonzept sei ziemlich einfach umzusetzen. Auch Platz sei genügend vorhanden für die Besucher, solange keine Veranstaltungen stattfinden. Und diese sind laut dem Ausstiegsfahrplan des Bundesrats auch bei der Lockerung am 8. Juni noch nicht erlaubt. «Theoretisch wären wir bereits in der Lage, das Museum für einzelne Besucher zu öffnen.» Aber Besucher und Museum müssen sich noch etwas gedulden.

Bis das wieder möglich ist, muss bis am 8. Juni ein Schutzkonzept her. Doch die Eigenheiten des Museums erschweren das: Es sei nicht einfach, bei vielen Besuchern die Abstandsregeln einzuhalten. Ein Ampelsystem mit begrenzter Anzahl an Besuchern könnte das Problem lösen, hofft Briner. Aber wie man die Hygienemassnahmen einhalten kann, darüber mache man sich noch Gedanken und tausche sich mit anderen Institutionen, auch aus dem Ausland aus: Denn die Ausstellungen des Museums verlangen vielerorts Interaktionen mit Gegenständen und Oberflächen, die nur schwer zu reinigen sind.

Das Blumenstein bleibt jedoch nicht gänzlich von der Krise verschont: Die Eröffnung der Apothekenausstellung im Alten Spital war diesen November vorgesehen. Die Arbeiten vor Ort mussten aber zum Schutz aller Beteiligten bis auf Weiteres sistiert werden. Das hat zur Folge, dass die beliebte Ausstellung «Seife, Sex & Schokolade», die bereits einmal verlängert wurde, nochmals bis Ende Jahr verlängert wird. Dank dem Lockdown aber konnten die Arbeiten an der Inventarisierung der Apotheke der Spitalschwestern intensiviert werden. Die Neuzugänge erfassen rund 1500 Objekte. «Wir kommen gut voran und können einige Pendenzen abbauen», sagt Weber. Damit spricht er auch die «frei gewordenen Ressourcen» an. All jene, die nun wegen des Besucherausfalls keine Arbeit mehr im Museum haben, werden in die Inventarisierung und in die Pflege der Sammlung eingespannt. Das Museum sei derzeit vollständig mit diesen Arbeiten ausgelastet. «Normalerweise bleibt uns nur der Montag für solche Arbeiten. Aber nun können wir sie ohne Rücksicht auf das Publikum verrichten», sagt Weber. Der Lockdown komme ihnen daher fast schon gelegen. «Wir versuchen, das Beste aus der Situation zu machen», sagt er.